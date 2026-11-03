Iranische Insel Qeschm
US-Militär bombardiert Ziel in Straße von Hormuz
Am Vortag der Midterms hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Friedensschluss mit Teheran angedeutet. Gleichzeitig greift das US-Militär Ziele auf der iranischen Insel Qeschm an. Medien berichten von Explosionen in der Straße von Hormuz.
Ein Kampfflugzeug der USA habe eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei, berichtete ein „Axios“-Reporter auf X. Die Sender CNN und CBS berichteten über die „begrenzten“ Angriffe auf die Insel.
Trump deutete kurz zuvor Kriegsende an
Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Rückgang der Ölpreise gefeiert und das damit begründet, dass viele der Auffassung seien, der Krieg mit dem Iran gehe zu Ende. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump.
Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach der US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran zu fliegen.
Iran: Weitere US-Drohnen abgefangen
Iranische Staatsmedien berichteten in der Nacht inzwischen, die Revolutionsgarden hätten südlich der Insel Qeschm zwei weitere US-Aufklärungsdrohnen mithilfe elektronischer Systeme in ihre Gewalt gebracht. Zudem sei östlich der Straße von Hormus eine US-Drohne zerstört worden.
Qeschm liegt in der Straße von Hormus. Die Meerenge steht im Mittelpunkt des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Sie ist enorm wichtig für den weltweiten Handel mit Öl und Gas.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.