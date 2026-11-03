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Iranische Insel Qeschm

US-Militär bombardiert Ziel in Straße von Hormuz

Ausland
03.11.2026 06:43
Ein Kampfflugzeug der USA habe Ziele auf der iranischen Insel Qeschm attackiert, so Medien.
Ein Kampfflugzeug der USA habe Ziele auf der iranischen Insel Qeschm attackiert, so Medien.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Vortag der Midterms hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Friedensschluss mit Teheran angedeutet. Gleichzeitig greift das US-Militär Ziele auf der iranischen Insel Qeschm an. Medien berichten von Explosionen in der Straße von Hormuz.

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Ein Kampfflugzeug der USA habe eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei, berichtete ein „Axios“-Reporter auf X. Die Sender CNN und CBS berichteten über die „begrenzten“ Angriffe auf die Insel.

Trump deutete kurz zuvor Kriegsende an
Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Rückgang der Ölpreise gefeiert und das damit begründet, dass viele der Auffassung seien, der Krieg mit dem Iran gehe zu Ende. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump.

Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach der US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran zu fliegen.

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Iran: Weitere US-Drohnen abgefangen
Iranische Staatsmedien berichteten in der Nacht inzwischen, die Revolutionsgarden hätten südlich der Insel Qeschm zwei weitere US-Aufklärungsdrohnen mithilfe elektronischer Systeme in ihre Gewalt gebracht. Zudem sei östlich der Straße von Hormus eine US-Drohne zerstört worden.

Qeschm liegt in der Straße von Hormus. Die Meerenge steht im Mittelpunkt des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Sie ist enorm wichtig für den weltweiten Handel mit Öl und Gas.

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