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KRONE-SPIEL DER RUNDE

Patscherkofel verpasst die Herbstmeisterschaft

Fußball Unterhaus
03.11.2026 05:30
Mit einem Doppelpack brachte Stürmer Philipp Thurnbichler (r.) Patscherkofel gegen Inzing in ...
Mit einem Doppelpack brachte Stürmer Philipp Thurnbichler (r.) Patscherkofel gegen Inzing in Führung.(Bild: Christof Birbaumer)
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Von Martin Taxer

Im Krone-Spiel der Runde gelang der SU Inzing in der 86. Minute auswärts gegen den FC Patscherkofel noch der 3:3-Ausgleich. Das Heimteam teilt sich den Herbstmeistertitel mit Zams und Zirl, während auch die Gäste aus Inzing in Lauerstellung bleiben.

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Tirols 2. Landesliga West erlebte einen spannenden Kampf um den Herbstmeister. „Aufgrund des Unentschiedens gegen Inzing sind wir gleichauf mit Zams und Zirl“, sagte Patscherkofel-Trainer Christopher Mantl. Wegen der direkten Duelle ist nun Zams vorne.

Inzings Michael Augustin konnte mit dem 3:3 besser leben. „Es ist heuer das erste Mal, dass ich mit einem Remis zufrieden bin.“

Für den Gegner hatte Augustin viel Lob übrig: „Patscherkofel ist stark und Philipp Thurnbichler für mich der beste Stürmer der Liga.“

Clemens Oberforcher (l.) musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Clemens Oberforcher (l.) musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.(Bild: Christof Birbaumer)
Alain Rosenfeld (l.) hielt den Kopf hin.
Alain Rosenfeld (l.) hielt den Kopf hin.(Bild: Christof Birbaumer)
Die Zuschauer sahen Körperbetonte Zweikämpfe.
Die Zuschauer sahen Körperbetonte Zweikämpfe.(Bild: Christof Birbaumer)
Der Freistoß von Michael Raut (Nr. 30), landete in der Mauer von Rosenfeld und Plattner.
Der Freistoß von Michael Raut (Nr. 30), landete in der Mauer von Rosenfeld und Plattner.(Bild: Christof Birbaumer)

Für die Hausherren war das Remis gegen Inzing bereits das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage. „Wir haben in den letzten drei Jahren um die 160 Punkte gemacht und sind heuer trotz wichtiger Abgänge wieder auf einem super Kurs“, freute sich Mantl.

Vaterfreuden und Ehrgeiz in Inzing
Auch Inzing mischt mit nur fünf Punkten Rückstand auf Platz fünf ordentlich im Titelrennen mit. „Das lässt mein sportlicher Ehrgeiz nicht zu, dass ich sage, Meister zu werden interessiert mich nicht“, lächelte Augustin, der sich auch über Nachwuchs freuen durfte. „Sohn Leo ist jetzt sechs Wochen alt und beschäftigt uns sehr“, freute sich der Volksschullehrer.

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