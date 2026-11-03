Patscherkofel verpasst die Herbstmeisterschaft

Vaterfreuden und Ehrgeiz in Inzing

Auch Inzing mischt mit nur fünf Punkten Rückstand auf Platz fünf ordentlich im Titelrennen mit. „Das lässt mein sportlicher Ehrgeiz nicht zu, dass ich sage, Meister zu werden interessiert mich nicht“, lächelte Augustin, der sich auch über Nachwuchs freuen durfte. „Sohn Leo ist jetzt sechs Wochen alt und beschäftigt uns sehr“, freute sich der Volksschullehrer.