Monteverdis „L‘Orfeo“ als Sieg von Kunst und Liebe

Kentridge lässt sie von der wunderbaren Nosiphiwo Samente tanzen. Die Stimme leiht ihr Maria Kostraki, die auch La Musica im Prolog und Echo singt. Athene gleich, treibt sie als künstlerische Seele vom Zeichen-/Regietisch aus das Spiel an. An dessen Ende tragen Kunst und Liebe den Sieg davon. Orpheus steigt in den Himmel, Euridice vollführt einen Freudentanz.