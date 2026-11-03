„LASK ist der klare Favorit, wir haben Probleme“

2011 feierte Kevin Wimmer beim LASK sein Profi-Debüt. Am Dienstag kehrt der neunfache ÖFB-Teamspieler mit Slovan Bratislava in der Champions League nach Linz zurück. Für ihn ein ganz besonderes Spiel – auch wenn er seinen Ex-Klub in der Favoritenrolle sieht und vor dessen Offensivqualität warnt.