Exzess auf Party: Gäste mit Pfefferspray besprüht

Bislang fiel die Bilanz der Behörden und Einsatzkräfte nach dem Halloween-Trubel am vergangenen Wochenende eher positiv aus. Nach dem ersten Resümee war lediglich ein Jugendlicher mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er wird verdächtigt, über eine zertrümmerte Eingangsscheibe in eine Bäckerei in Eisenstadt eingebrochen zu sein. Getränke waren die Beute. Der mutmaßliche Täter, der nach der Festnahme wieder freigelassen worden ist, fasste eine Anzeige aus.