Exzess auf Party: Gäste mit Pfefferspray besprüht

In der Halloween-Nacht in der „Horror Hall“ in Oberwart (Burgenland) verlor ein 26-jähriger Mann die Nerven. Besucher, die den Angreifer bändigen wollten, gingen auf ihn los. Jetzt liegt der Randalierer mit schweren Verletzungen in der Klinik.
Bislang fiel die Bilanz der Behörden und Einsatzkräfte nach dem Halloween-Trubel am vergangenen Wochenende eher positiv aus. Nach dem ersten Resümee war lediglich ein Jugendlicher mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er wird verdächtigt, über eine zertrümmerte Eingangsscheibe in eine Bäckerei in Eisenstadt eingebrochen zu sein. Getränke waren die Beute. Der mutmaßliche Täter, der nach der Festnahme wieder freigelassen worden ist, fasste eine Anzeige aus.
Mann zeigte aufdringliches Verhalten
Doch wie jetzt bekannt wurde, ist es zu Halloween kurz nach Mitternacht in Oberwart richtig wild zugegangen und handgreiflich geworden. Bei dem großen Disco-Fest mit Hunderten Partytigern in der auf „Horror Hall“ umbenannten Messehalle sorgte ein junger Mann für gewaltigen Ärger. Mitten im vorerst schaurig-schönen Treiben fiel er laut Zeugenberichten durch aufdringliches Verhalten auf.
Im Gedränge wurden Besucher von ihm ungeniert angepöbelt, vor allem junge Frauen sollen sich belästigt gefühlt haben. Als der 26-Jährige immer zudringlicher wurde, schrillten die Alarmglocken. Die Security-Mitarbeiter schritten ein und setzten den Unruhestifter vor die Tür.
Rettungsteams und viele Polizisten im Einsatz
Der Rauswurf brachte den launischen Gast auf die Palme. Zornig kehrte er zur „Horror Hall“ zurück. „Der Mann kam auf einem Fahrrad retour, das er nach dem Absteigen bei der Mauer zur Seite warf und schnellen Schrittes zum Disco-Fest marschierte“, schilderten danach Beobachter.
Ohne Vorwarnung mischte sich der Randalierer unter die Party-Gäste, zückte einen Pfefferspray und sprühte chaotisch um sich. Entsetzt reagierten die Opfer. Sofort wurde versucht, den Angreifer zu bändigen. Im Getümmel setzten sich etliche Besucher zur Wehr.
Ermittlungen laufen auf Hochtouren
Mehr als ein Dutzend Polizisten und etliche Rettungsteams waren im Einsatz. Bei dem Sprayer handelte es sich um einen 26-Jährigen aus der Ukraine. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in die Klinik Oberwart eingeliefert. Die Ermittlungen laufen seit dem aufsehenerregenden Zwischenfall auf Hochtouren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.