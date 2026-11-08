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Narrenwecken

Neues Prinzenpaar bereit für kurze Regierungszeit

Kärnten
08.11.2026 15:00
Auch heuer werden sich Narren einiger Kärntner Gilden bei der Landesregierung versammeln, um die ...
Auch heuer werden sich Narren einiger Kärntner Gilden bei der Landesregierung versammeln, um die Regentschaft zu übernehmen.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Rücktritt des Kärntner Landeshauptmannes für 11. 11. geplant! Ein närrisches Fest bei im Spiegelsaal weckt den nächsten, außergewöhnlich kurzen Fasching.

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Ein ganzes Land als Hochburg des Faschings! Das ist Kärnten, denn mit 56 Gilden, die zum BÖF, zum Bund Österreichischer Faschingsgilden, gehören und weiteren Faschingsvereinen führt das südlichste Bundesland Österreichs die Rangliste der närrischen Länder an.

Der Feldkirchner Faschingsklub weckt den Fasching zweimal; einmal in der Tiebelstadt, einmal mit ...
Der Feldkirchner Faschingsklub weckt den Fasching zweimal; einmal in der Tiebelstadt, einmal mit Kärntens Narren in der Landesregierung.(Bild: Feldkirchner Faschingsklub)
Auch die Gardemädchen des Feldkirchner Faschingsklubs sind beim Narrenwecken in Feldkirchen ...
Auch die Gardemädchen des Feldkirchner Faschingsklubs sind beim Narrenwecken in Feldkirchen dabei.(Bild: Feldkirchner Faschingsklub)
Ob auch die Mädchen der Faschingsgarden Faschingskrapfen essen? Mit gut 300 Kilokalorien ist pro ...
Ob auch die Mädchen der Faschingsgarden Faschingskrapfen essen? Mit gut 300 Kilokalorien ist pro Stück zu rechnen – doch wer fragt schon, wenn es gut ist?(Bild: Christian Jauschowetz)
Ornat, Narrenkappe und Orden: Bruno Arendt, der Präsident des BÖF Kärnten, geht in seine letzte ...
Ornat, Narrenkappe und Orden: Bruno Arendt, der Präsident des BÖF Kärnten, geht in seine letzte lustige Saison als BÖF-Chef.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Ehrenamtlicher Einsatz für die Gaude, Gemeinschaft und Soziales
Jeder Faschingsverein organisiert Veranstaltungen wie Umzüge oder Sitzungen; zahllose Stunden sind schon in der Vorbereitung notwendig, das ganze Jahr über werden Themen notiert – Politik und Gesellschaft bieten immer wieder Bemerkenswertes. Dann werden Sketche konzipiert, die Texte für die Nummern geschrieben, wieder verworfen, neu erdacht, geprobt, Kulissen gebaut, Requisiten gesucht, Kostüme genäht bis endlich das Publikum im Saal sitzt und bereit dafür ist, auch über ernste Themen herzlich zu lachen.

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Das Faschings-Landesprinzenpaar und die Gilde haben große Aufgaben neben der Regentschaft: Sie müssen so viele Faschingssitzungen wie möglich besuchen.

Bruno Arendt, Landespräsident des BÖF Kärnten

Kein sehr alter, aber ein immer beliebterer Brauch ist das Faschingswecken. Am 11. 11. um 11.11 Uhr wecken die Narren diese besondere Zeit, die im Advent und zu Weihnachten wieder ruht, um danach bei Bällen, Festen, Faschingssitzungen und Umzügen mit Ausgelassenheit gefeiert zu werden.

Kein Beginn, sondern ein Wecken
Diese intensive Arbeit schweißt zusammen. Und die Gilden feiern den Auftakt zur Faschingszeit schon beim Narrenwecken am 11. 11., mit Beginn um 11.11 Uhr. „Das ist nicht der Faschingsbeginn! Es ist ein Wecken“, betont Bruno Arendt Jahr für Jahr, denn die Traditionen, die zum Fasching gehören, sind dem Präsidenten des BÖF Kärnten wichtig. „Fasching ist Brauchtum!“

Einige Gilden wecken den Fasching in ihrem Ort, Herzog Sigi I. und seine Gilde laden beispielsweise am 11. 11. um 19.11 Uhr in den St. Veiter Rathaushof, wo ein kräftiges „Namla Woll Woll“ erklingt. Die Faschingsgilde Steinfeld weckt den Fasching am 11.11. um 11.11 Uhr am Festgelände mit Musik und guter Laune. Der Feldkirchner Faschingsklub übernimmt am 14. November, weil ein Samstag, um 11.11 Uhr den Stadtschlüssel und damit die närrische Regentschaft.

Lauter Narren in der Landesregierung
So haben die Tiebelstädter Narren Zeit, beim Landesfaschingswecken im Spiegelsaal in der Landesregierung dabei zu sein; ein Event, das Bruno Arendt seit 2017 organisiert. Am 11. 11. um 11.11 Uhr kommen Akteure zahlreicher Gilden nach Klagenfurt, wo Landeshauptmann Daniel Fellner seinen närrischen Rücktritt erklären muss: Das Prinzenpaar von Millstatt übernimmt die Regentschaft, Millstatt wird zur Faschings-Landeshauptstadt ernannt. Die bisherige Landesfaschingsprinzessin aus Feistritz an der Drau übergibt der neuen Regentin das Szepter, ihr Prinz überantwortet seinem Nachfolger den Landesschlüssel.

Narrenzahl
Aber warum gerade am 11.11.? Die Elf ist seit der Antike als Narrenzahl bekannt. Die Narren trafen sich ab dem 19. Jahrhundert an diesem Tag zu einer Art Programmsitzung für Fasching, aber der Fasching beginnt erst mit 7. Jänner, nach Dreikönig. Und mit Faschingdienstag, also vor Aschermittwoch, endet er wieder – heuer am 10. Februar nach einem außergewöhnlich kurzen Fasching.

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Bevor Kathrein den Tanz einstellt
Zum 10. Prinz(essinn)enball am Samstag, 21. November (ab 20 Uhr), lädt die Faschingsgilde Spittal ins Schloss Porcia in Spittal ein. Noch rechtzeitig, denn Kathrein stellt bekanntlich den Tanz ein: Ab 25. November, dem Gedenktag der heiligen Katharina, wird nach alter Tradition nicht getanzt, die Fastenzeit im Advent beginnt, erst nach Dreikönig, also ab 7. Jänner, wird wieder ausgelassen gefeiert.

Am Tag vor Aschermittwoch endet der Fasching wieder – heuer am 9. Februar nach einem außergewöhnlich kurzen Fasching. Und es ist auch der letzte Faschingstag für Bruno Arendt als BÖF-Chef.

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