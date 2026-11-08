Neues Prinzenpaar bereit für kurze Regierungszeit

Lauter Narren in der Landesregierung

So haben die Tiebelstädter Narren Zeit, beim Landesfaschingswecken im Spiegelsaal in der Landesregierung dabei zu sein; ein Event, das Bruno Arendt seit 2017 organisiert. Am 11. 11. um 11.11 Uhr kommen Akteure zahlreicher Gilden nach Klagenfurt, wo Landeshauptmann Daniel Fellner seinen närrischen Rücktritt erklären muss: Das Prinzenpaar von Millstatt übernimmt die Regentschaft, Millstatt wird zur Faschings-Landeshauptstadt ernannt. Die bisherige Landesfaschingsprinzessin aus Feistritz an der Drau übergibt der neuen Regentin das Szepter, ihr Prinz überantwortet seinem Nachfolger den Landesschlüssel.