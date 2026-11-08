„Man muss nur den Mut haben, das Neue zuzulassen“

Wichtig war Schmidauer zum Beispiel „die Anerkennung von Herbert Wochinz, Helmut Qualtinger und H. C. Artmann“, mit denen ihn eine innige Lebens- wie Arbeitsfreundschaft verband. Doch auch viele andere, klingende Namen, darunter Pavel Kohout, hallen im so dichten Lebenslauf des „Schichtenschreibers“ nach, der abträgt, aufbaut und neben Hauptbetätigungsfeldern u. a. als Dramaturg, Regisseur, Autor, Juryvorsitzender des Kärntner Lyrikpreises. . . auch die Arbeit als Uni-Lehrbeauftragter in Klagenfurt, Citymanager in Feldkirchen, Gremialgeschäftsführer in der Kärntner Wirtschaftskammer oder PEN-Austria-Vorstandsmitglied umfasst.

Was eine gute Kulturszene ausmacht? „Dass man auch die alten Fantasten schätzt, umarmt und mitleben lässt.“ Und wann wird Literatur für Günter Schmidauer spannend? „Wenn das Zitat stärker wird als jeder Kommentar.“