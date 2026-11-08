Pärchen aus Wien warf Müllsack auf die Straße

Direkt vor den Augen von Polizeibeamten hatten zwei Wiener einen Müllsack aus dem Autofenster auf die Fahrbahn der St. Oswalder Straße in Bad Kleinkirchheim in Kärnten geworfen. Die beiden mussten die Fahrbahn säubern.
Da staunten die Beamten aus Bad Kleinkirchheim am Sonntagvormittag: Als sie im Zuge des Streifendienstes auf der St. Oswalder Straße unterwegs waren, beobachteten sie ein Fahrzeug, aus dessen Fenster ein Müllsack einfach auf die Straße geworfen wurde.
Der Inhalt verteilte sich auf der Fahrbahn und die Polizisten reagierten sofort: Sie hielten den Wagen an und konfrontierten den Lenker (29) und seine Beifahrerin (25) mit dem Gesehenen.
Die beiden Wiener gaben die Tat zu und sie sammelten den Unrat anschließend von der Fahrbahn ab. Im Beisein der Polizeibeamten wurde der Müll dann ordnungsgemäß in einem Container entsorgt. Die beiden Umweltsünder werden bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
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