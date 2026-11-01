Der kleine Keuschlerbub wird Komponist

Das Liederbuch „Lieder erreichen Herzen 2 – Lieder für Gemischten Chor“ von Marija und Hanzi Artač ist erhältlich bei der Zveza Bank sowie in den Buchhandlungen Hermagoras und Haček in Klagenfurt sowie in den Posojilnica-Banken Bleiburg, Eberndorf, Bad Eisenkappel und Ferlach. Und bei den Autoren in Gallizien.

Die Noten, auch gesetzt für Männerchor, Frauenchor oder Kleingruppen, sind beim Kärntner Bildungswerk und beim Chorverband Kärnten zu bestellen.