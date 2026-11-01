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Mehr als 700 Lieder

Der kleine Keuschlerbub wird Komponist

Kärnten
01.11.2026 16:01
Marija und Hanzi Artač mit ihrem zweiten Liederbuch: „Lieder errreichen Herzen 2“.
Marija und Hanzi Artač mit ihrem zweiten Liederbuch: „Lieder errreichen Herzen 2“.(Bild: Hanzi Artac)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Mehr als 700 Melodien hat Hanzi Artač bereits erschaffen und einige Preise dafür bekommen. Das Schönste für den Liedermacher aus Gallizien ist aber die Zusammenarbeit mit seiner Tochter Marija.

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Du, mein Kärnten, meine Heimat, bist mein allergrößter Schatz! – so beginnt eines der Lieder von Hanzi Artač und seiner Tochter Marija.

Hanzi wird im Sommer 1951 in der Hribernik-Keusche in Ebriach geboren. „Mein Vater war ein einfacher Waldarbeiter, meine Mutter eine Bauerntochter“, so Hanzi, der sich schon in der Schule nur für Musik interessiert. „Da ich als Kind noch keine Noten zu Papier bringen konnte, nahm ich meine ersten Melodien auf ein Tonbandgerät auf“, erinnert sich der mittlerweile 75-Jährige. Während er als Straßen- und Waldarbeiter oder auch als Telefonist sein Geld verdient, häufen sich die Kassetten mit seinen Melodien. „Damit ich meine Melodien endlich aufschreiben kann, hab’ ich dann privaten Harmonielehrer-Unterricht an der Mittleren Musikschule in Ljubljana in Slowenien genommen“, erzählt Hanzi Artač, der als begeisterter Akkordeonist bald das „Grenzland Quintett“ gründet und zum Tanz aufspielt.

Zuerst die Melodie, dann der Text: Tochter Marija hat selbst eine Musikausbildung absolviert, ...
Zuerst die Melodie, dann der Text: Tochter Marija hat selbst eine Musikausbildung absolviert, ihre Texte passen auf Papas Noten.(Bild: Artac)
Das Klavier, die eigene Musik, die Texte der Tochter: Ein Traum für Hanzi Artač!
Das Klavier, die eigene Musik, die Texte der Tochter: Ein Traum für Hanzi Artač!(Bild: Artac)
Liederbücher und Preise werden im Hause Artač immer mehr.
Liederbücher und Preise werden im Hause Artač immer mehr.(Bild: Artac)
In Ruhe entstehen Marijas Texte.
In Ruhe entstehen Marijas Texte.(Bild: Artac)
Artač erhielt 2016 den Ehrenkrug der Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg.
Artač erhielt 2016 den Ehrenkrug der Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg.(Bild: Artac)
Vater und Tochter bei der Arbeit am Klavier.
Vater und Tochter bei der Arbeit am Klavier.(Bild: Artac)
Das „Ansambel Hanzija Artača“ beim „Festival volkstümlicher Musik“ in Števerjan 1979.
Das „Ansambel Hanzija Artača“ beim „Festival volkstümlicher Musik“ in Števerjan 1979.(Bild: Artac)
Hanzi Artač empfängt den 1. Preis für sein Lied „Ob reki Dravci“ (Text: Milka Hartmann).
Hanzi Artač empfängt den 1. Preis für sein Lied „Ob reki Dravci“ (Text: Milka Hartmann).(Bild: Artac)
Hanzi am Klavier: Der musikalische Bub hatte nicht die Mögllichkeit, Noten und Instrumente zu ...
Hanzi am Klavier: Der musikalische Bub hatte nicht die Mögllichkeit, Noten und Instrumente zu lernen, der erwachsene Hanzi konnte das alles nachholen.(Bild: Artac)
Autorin Marija und Komponist Hanzi Artač beim Wildensteiner Wasserfall.
Autorin Marija und Komponist Hanzi Artač beim Wildensteiner Wasserfall.(Bild: Artac)
Marija und Hanzi Artač mit ihrem zweiten Liederbuch.
Marija und Hanzi Artač mit ihrem zweiten Liederbuch.(Bild: Hanzi Artac)
„Ob reki Dravci“: Sein preisgekröntes Lied ist in der Küche verewigt.
„Ob reki Dravci“: Sein preisgekröntes Lied ist in der Küche verewigt.(Bild: Artac)

1977 sucht er sich Musiker für das Ansambel Hanzija Artača, mit dem er beim Festival volkstümlicher Musik in Števerjan/ San Floriano del Collio noch im selben Jahr mit Eigenkompositionen den dritten, ein Jahr später den zweiten und 1979 den ersten Platz erspielt: für „Ob reki Dravci/ Am Draufluss“ – Text von Milka Hartmann aus Loibach. Die Melodie ist in der Küche im Hause Artač in Gallizien verewigt.

Wo?

Das Liederbuch „Lieder erreichen Herzen 2 – Lieder für Gemischten Chor“ von Marija und Hanzi Artač ist erhältlich bei der Zveza Bank sowie in den Buchhandlungen Hermagoras und Haček in Klagenfurt sowie in den Posojilnica-Banken Bleiburg, Eberndorf, Bad Eisenkappel und Ferlach. Und bei den Autoren in Gallizien.

Die Noten, auch gesetzt für Männerchor, Frauenchor oder Kleingruppen, sind beim Kärntner Bildungswerk und beim Chorverband Kärnten zu bestellen.

Zuerst die Musik, dann der Text
„Ich habe immer zuerst die Melodie, dann kommt der Text dazu – Slavko Avsenik hat das auch so gemacht. Und die Texte gibt es immer auf Deutsch und Slowenisch“, so der Liedermacher. „Oft fällt mir beim Spazieren was ein, dann muss ich es schnell aufschreiben. Bei uns liegen überall Noten!“, lacht der Komponist.

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Musik des Kärntners wird im In- und Ausland geschätzt, gespielt, gesungen
1981 erhält Hanzi Artač vom Land Kärnten ein Arbeitsstipendium für Musik, seit 40 Jahren ist er im Lexion österreichischer U-Musik-Komponisten gelistet. Seine Lieder werden immer bekannter, in- und ausländische Chöre und Ensembles singen und spielen seine Kompositionen. Die ersten fünf Liederbücher entstehen. Er arbeitet mit bekannten Sängern, Komponisten und Textern zusammen.

Nachdem Hanzi seine Maria geheiratet hat und Tochter Marija auf der Welt ist, entstehen Familien-CDs. „Zig Lieder habe ich mit Textdichterin Anna-Maria Kaiser aus Launsdorf gemacht. Aber der größte und schönste Höhepunkt meiner Schaffenslaufbahn war der Moment, als mir meine Tochter Marija 2011 ihren ersten selbstgeschriebenen Text zum Klavier gebracht hat: ,Das Leben ist ein Traum’. Voller Freude hab’ ich ihn vertont. Seitdem haben wir zusammen über 100 Lieder gemacht“, freut sich Hanzi, der mit Marija (36) bereits das zweite Liederbuch herausbringt.

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