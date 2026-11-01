Der kleine Keuschlerbub wird Komponist

Mehr als 700 Melodien hat Hanzi Artač bereits erschaffen und einige Preise dafür bekommen. Das Schönste für den Liedermacher aus Gallizien ist aber die Zusammenarbeit mit seiner Tochter Marija.
Du, mein Kärnten, meine Heimat, bist mein allergrößter Schatz! – so beginnt eines der Lieder von Hanzi Artač und seiner Tochter Marija.
Hanzi wird im Sommer 1951 in der Hribernik-Keusche in Ebriach geboren. „Mein Vater war ein einfacher Waldarbeiter, meine Mutter eine Bauerntochter“, so Hanzi, der sich schon in der Schule nur für Musik interessiert. „Da ich als Kind noch keine Noten zu Papier bringen konnte, nahm ich meine ersten Melodien auf ein Tonbandgerät auf“, erinnert sich der mittlerweile 75-Jährige. Während er als Straßen- und Waldarbeiter oder auch als Telefonist sein Geld verdient, häufen sich die Kassetten mit seinen Melodien. „Damit ich meine Melodien endlich aufschreiben kann, hab’ ich dann privaten Harmonielehrer-Unterricht an der Mittleren Musikschule in Ljubljana in Slowenien genommen“, erzählt Hanzi Artač, der als begeisterter Akkordeonist bald das „Grenzland Quintett“ gründet und zum Tanz aufspielt.
1977 sucht er sich Musiker für das Ansambel Hanzija Artača, mit dem er beim Festival volkstümlicher Musik in Števerjan/ San Floriano del Collio noch im selben Jahr mit Eigenkompositionen den dritten, ein Jahr später den zweiten und 1979 den ersten Platz erspielt: für „Ob reki Dravci/ Am Draufluss“ – Text von Milka Hartmann aus Loibach. Die Melodie ist in der Küche im Hause Artač in Gallizien verewigt.
Das Liederbuch „Lieder erreichen Herzen 2 – Lieder für Gemischten Chor“ von Marija und Hanzi Artač ist erhältlich bei der Zveza Bank sowie in den Buchhandlungen Hermagoras und Haček in Klagenfurt sowie in den Posojilnica-Banken Bleiburg, Eberndorf, Bad Eisenkappel und Ferlach. Und bei den Autoren in Gallizien.
Die Noten, auch gesetzt für Männerchor, Frauenchor oder Kleingruppen, sind beim Kärntner Bildungswerk und beim Chorverband Kärnten zu bestellen.
Zuerst die Musik, dann der Text
„Ich habe immer zuerst die Melodie, dann kommt der Text dazu – Slavko Avsenik hat das auch so gemacht. Und die Texte gibt es immer auf Deutsch und Slowenisch“, so der Liedermacher. „Oft fällt mir beim Spazieren was ein, dann muss ich es schnell aufschreiben. Bei uns liegen überall Noten!“, lacht der Komponist.
Musik des Kärntners wird im In- und Ausland geschätzt, gespielt, gesungen
1981 erhält Hanzi Artač vom Land Kärnten ein Arbeitsstipendium für Musik, seit 40 Jahren ist er im Lexion österreichischer U-Musik-Komponisten gelistet. Seine Lieder werden immer bekannter, in- und ausländische Chöre und Ensembles singen und spielen seine Kompositionen. Die ersten fünf Liederbücher entstehen. Er arbeitet mit bekannten Sängern, Komponisten und Textern zusammen.
Nachdem Hanzi seine Maria geheiratet hat und Tochter Marija auf der Welt ist, entstehen Familien-CDs. „Zig Lieder habe ich mit Textdichterin Anna-Maria Kaiser aus Launsdorf gemacht. Aber der größte und schönste Höhepunkt meiner Schaffenslaufbahn war der Moment, als mir meine Tochter Marija 2011 ihren ersten selbstgeschriebenen Text zum Klavier gebracht hat: ,Das Leben ist ein Traum’. Voller Freude hab’ ich ihn vertont. Seitdem haben wir zusammen über 100 Lieder gemacht“, freut sich Hanzi, der mit Marija (36) bereits das zweite Liederbuch herausbringt.
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