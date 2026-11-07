Die letzte lustige Saison des Kärntner Obernarren

Die große BÖF-Gildenvermehrung

„Ich bringe die Gilden zusammen, vernetze sie, denn das belebt die Szene“, lautete Arendts größtes Ziel. Und das hat der Faschings-Fan und ehemalige Marketingleiter von Spar erreicht: Als er 2017 angefangen hat, gab es 27 Gilden im BÖF Kärnten, jetzt sind es 56. Er hat den ersten Kärntner Faschingsball und den ersten Faschingsgottesdienst initiiert und das gemeinsame Narrenwecken der Gilden am 11.11. in der Landesregierung etabliert. Und von jeder Gilde hat Arendt Logo, Lied und Faschingsgruß im Online-Gildenbuch gesammelt: boefkaernten.clubdesk.com