Jäger stürzte über steiles Gelände ab: verletzt

Der Jäger blieb schwer verletzt liegen, blieb aber bei Bewusstsein und konnte mit dem Handy seinen wartenden Sohn erreichen. Der 15-Jährige setzte daraufhin die Rettungskette in Kraft. Der Verletzte wurde von der Bergrettung Villach und dem Team des Rettungshubschraubers C11 mittels Tau geborgen. Der Polizeihubschrauber „Libelle Lima“ unterstützte die Bergung durch Shuttleflüge für die Bergrettung. Der Verletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.