Jäger stürzte über steiles Gelände ab: verletzt

Bei einem Jagdausflug mit seinem Sohn wurde Sonntagmorgen ein Jäger im Bereich der „Blekowa“ in der Gemeinde Finkenstein in Kärnten verletzt. Der 38-Jährige war beim Bergen eines erlegten Rehs über einen steilen Hang abgestürzt.
Der Jäger (38) und sein 15-jähriger Sohn hatten sich am Sonntagmorgen im Bereich der „Blekowa“ auf die Pirsch begeben. Sie mussten auch nicht zu lange auf einem Hochsitz verharren, als sie Wild wahrnehmen konnten.
Der Mann konnte ein Tier erlegen und machte sich auf den Weg zum Tier. Aufgrund des steilen und schneebedeckten Geländes machte sicher Mann ohne seinen Sohn auf den Abstieg über den steilen Hang zum erlegten Wild, um es dort aufzubrechen und anschließend nach oben zu Tragen.
Für den Aufstieg schulterte er das erlegte Wildtier und versuchte so den Aufstieg. In dem schneebedeckten Gelände rutschte der 38-Jährige aber aus und stürzte etwa 200 Meter durch teils dicht bewachsenes und felsdurchsetztes Gelände ab.
Der Jäger blieb schwer verletzt liegen, blieb aber bei Bewusstsein und konnte mit dem Handy seinen wartenden Sohn erreichen. Der 15-Jährige setzte daraufhin die Rettungskette in Kraft. Der Verletzte wurde von der Bergrettung Villach und dem Team des Rettungshubschraubers C11 mittels Tau geborgen. Der Polizeihubschrauber „Libelle Lima“ unterstützte die Bergung durch Shuttleflüge für die Bergrettung. Der Verletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.
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