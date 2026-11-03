Diese sieben Bundesstaaten entscheiden die US-Wahl

Vor den heutigen Zwischenwahlen in den USA bestand kaum noch Zweifel, dass die Demokratische Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen wird. Spannend dagegen bleibt der Kampf um den Senat. Dort entscheidet sich Trumps Schicksal. Mit der Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses könnten die Demokraten die politische Handlungsfreiheit des US-Präsidenten stark einschränken. Nach den letzten Umfragen gibt es nur in sieben Bundesstaaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Senat: