Stuttgart provoziert Gala – und entschuldigt sich

Mit einem Foto von Lautsprechern aus dem Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, der Heimstätte von Galatasaray, hat der VfB Stuttgart vor dem Champions-League-Duell gegen die Türken gestichelt. Hintergrund: Nach dem Spiel zwischen Galatasaray und Barcelona war der Vorwurf laut geworden, der Klub habe künstliche Fan-Gesänge und Pfiffe über die Boxen abgespielt. Bei den türkischen Fans kam der Scherz der Stuttgarter gar nicht gut an ...