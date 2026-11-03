Kebekus‘ Erziehung „basiert auf Lügen, Drohen“

Inzwischen kaue ihr knapp drei Jahre altes Kind sogar Kaugummi. „Das ist eigentlich gar nichts für Kleinkinder. Aber wir sind eine große Patchwork-Familie.“ Vor der Elternschaft habe sie sich auch vorgenommen, dem Nachwuchs stets alles zu geduldig erklären und nie auf Notlügen zurückzugreifen. „Jetzt dagegen muss ich konstatieren: Meine ganze Erziehung beruht auf Lüge, Erpressung und Bestechung.“ Sie habe etwa schon öfter die falsche Angabe gemacht, dass der Zoo gerade geschlossen sei und man ihn deshalb leider nicht aufsuchen könne. Oder bei „Ich will die Sendung mit der Maus schauen“. „Da sage ich: ,Du, die Maus schläft. Leider, leider. Oder: Die Maus ist krank, da können wir nichts machen.‘“ In dem Alter komme man damit noch durch. Sie frage sich allerdings, wie lange noch.