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„Der Zoo hat zu“

Kebekus‘ Erziehung „basiert auf Lügen, Drohen“

Society International
03.11.2026 12:17
Bevor sie Mutter wurde, habe sich Carolin Kebekus auch vorgenommen, dem Nachwuchs stets alles ...
Bevor sie Mutter wurde, habe sich Carolin Kebekus auch vorgenommen, dem Nachwuchs stets alles geduldig erklären und nie auf Notlügen zurückzugreifen. An diesen Vorsatz konnte sie sich nicht wirklich lange halten.(Bild: EPA/SASCHA STEINBACH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Carolin Kebekus (46) hat bei der Kindererziehung inzwischen viele gute Vorsätze über Bord geworfen. „Den Vorsatz ,keinen Zucker‘ habe ich ein Jahr lang durchgezogen, aber am ersten Geburtstag war dann schon Schluss – da gab‘s Salted Caramel Ice“, bekannte die Komikerin in Köln. 

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Inzwischen kaue ihr knapp drei Jahre altes Kind sogar Kaugummi. „Das ist eigentlich gar nichts für Kleinkinder. Aber wir sind eine große Patchwork-Familie.“ Vor der Elternschaft habe sie sich auch vorgenommen, dem Nachwuchs stets alles zu geduldig erklären und nie auf Notlügen zurückzugreifen. „Jetzt dagegen muss ich konstatieren: Meine ganze Erziehung beruht auf Lüge, Erpressung und Bestechung.“ Sie habe etwa schon öfter die falsche Angabe gemacht, dass der Zoo gerade geschlossen sei und man ihn deshalb leider nicht aufsuchen könne. Oder bei „Ich will die Sendung mit der Maus schauen“. „Da sage ich: ,Du, die Maus schläft. Leider, leider. Oder: Die Maus ist krank, da können wir nichts machen.‘“ In dem Alter komme man damit noch durch. Sie frage sich allerdings, wie lange noch.

Auf Instagram wendet sich Kebekus mit ihren „Erziehungsfragen“ an ihre Fans und erzählt auf humorvolle Weise über ihren Mama-Alltag. Sie wollte ihre Kinder eigentlich nie anlügen. Jetzt basiere ihre Erziehung auf „Lügen, Erpressen, Drohen“: 

Ein Videorekorder, der nur bei Regen funktioniert
Inzwischen sammele sie auch Elternmythen von früher, sagte Kebekus. „Zum Beispiel haben meine Tante und mein Onkel meiner Cousine und meinem Cousin immer gesagt: ,Unser Videorekorder funktioniert nur, wenn‘s regnet.‘“ 

Was dazu geführt habe, dass der Cousin und die Cousine bei einem Besuch bei ihnen einmal überrascht festgestellt hätten: „Das ist ja verrückt: Die Sonne scheint, und euer Videorekorder funktioniert!“ Kinder und Kindererziehung sind auch Themen der nächsten „Carolin Kebekus Show“ am Donnerstag im Ersten um 23.35 Uhr. Zu Gast ist Komikerin Hazel Brugger.

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Carolin Kebekus ist Komikerin, moderiert die „Carolin Kebekus Show“ und nimmt gerne Politiker, Männer-Frauen-Klischees und gesellschaftliche Missstände aufs Korn. Dabei verwendet sie oft schwarzen Humor und Ironie. Im Jahr 2024 wurde sie Mutter, ihr Privatleben hält die Deutsche aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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