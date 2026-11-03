Teile vom Todes-Jet brachen schon vor Absturz ab

Millionärs-Familie mit Freunden und Nanny an Bord

Bei den Passagieren handelte es sich um einen millionenschweren Tech-Unternehmer aus Texas. Adam Robinson. Dieser befand sich mit seiner Frau Helen Sharp und deren zwei kleinen Kindern (zwei und vier Jahre alt) an Bord. Bei dem Ausflug auf die Bahamas wurde die Familie von einem befreundeten Ehepaar und ihrem Kindermädchen begleitet. Wie durch ein Wunder ging der Vorfall für die Menschen am Boden glimpflich aus: Ein Mann wurde in einem Fahrzeug am Bein verletzt.