Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pilot betete vor Crash

Teile vom Todes-Jet brachen schon vor Absturz ab

Ausland
03.11.2026 11:54
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges in Florida sind neun Menschen ums Leben gekommen. Der Jet stürzte fast senkrecht in ein Wohngebiet. Der Crash gibt Rätsel auf: Neuen Erkenntnissen zufolge soll die Maschine bereits vor dem  Aufprall auseinander gebrochen sein. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Flugzeug krachte auf eine befahrene Straße im Bezirk Palm Beach County, wie auch in Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, zu sehen ist. „Es sah aus wie eine herabstürzende Rakete“, erklärte Gouverneur Ron DeSantis nach dem Unglück. 

Im Asphalt, auf dem das Kleinflugzeug krachte, ist ein Krater entstanden.
Im Asphalt, auf dem das Kleinflugzeug krachte, ist ein Krater entstanden.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)

Höhenverlust von rund 6000 Metern pro Minute
Die Maschine flog auf rund elf Kilometern Höhe, ehe die Piloten einen Funkspruch absetzten. Sie berichteten von Eisbildung und „mäßigen“ Turbulenzen. Es könnte sein, dass der Jet zuvor durch eine Gewitterzelle geflogen war. Kurz darauf wurde ein Notfall erklärt: „Mayday, Mayday“, hört man eine Frauenstimme rufen. Dann geriet das Flugzeug in einen extremen Sinkflug. Zuletzt wurde von einem Höhenverlust von rund 6000 Metern pro Minute gesprochen.

Der Learjet 60 explodierte in einem riesigen Feuerball.
Der Learjet 60 explodierte in einem riesigen Feuerball.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Bei einer Pressekonferenz wurden von den Ermittlern erste Einzelheiten zum Flugverlauf bekanntgegeben. Auf etwa 10.700 Metern Höhe wurden die Turbulenzen und dem Eis berichtet – danach bat die Flugzeugcrew die Flugsicherung, wegen Niederschlags höher aufsteigen zu dürfen. Nur eine halbe Minute später befand sich der Jet dann bereits im steilen Sinkflug. 

Ein Video aus der Vogelperspektive von der Absturzstelle:

Flugzeug flog durch Gebiet mit minus 45 Grad 
Brisant: Teile vom Flugzeug sind möglicherweise bereits vor dem Absturz abgebrochen. „Es gibt Hinweise darauf, dass das Flugzeug vor dem Aufprall teilweise auseinandergebrochen ist“, sagte Tom Chapman vom National Transportation Safety Board. Die Ermittler erklärten, das Trümmerfeld sei sehr groß. Teile vom Jet lagen auf Sportplätzen, in Geschäften und Wohnhäusern der Gegend. Die Bergung aller Teile könnte mehrere Tage dauern. Die Experten des National Transportation Safety Board erklärten zudem, dass der Privatjet durch ein Gebiet mit Temperaturen um die minus 45 Grad geflogen war.

Ermittler an der Unglücksstelle
Ermittler an der Unglücksstelle(Bild: AP/Rebecca Blackwell)

Nun hoffen die Ermittler, einen Stimmrekorder und/oder einen Flugdatenschreiber in den Trümmern zu finden. Diese Geräte könnten helfen, die Absturzursache zu klären. Unterlagen weisen darauf hin, dass der Learjet 60 zumindest mit einem Stimmrekorder ausgestattet war. 

Bei dem Piloten handelte es sich um einen 55-Jährigen mit mehr als zwei Jahrzehnten Flugerfahrung:

Pilot betete Vaterunser kurz vor Absturz
Mittlerweile ist die Identität der neun Todesopfer geklärt. Am Steuer war laut „New York Post“ ein erfahrener, 55-jähriger Pilot. Jeff Gregory soll in den letzten Sekunden vor dem Absturz das Vaterunser gebetet haben, wie auch aus einer Funkübertragung der Flugsicherung hervorgeht. Die Co-Pilotin war erst 20 Jahre alt. Nathalia Filgueiras hatte die Pilotenlizenz mit 17 Jahren in der Highschool gemacht. 

Lesen Sie auch:
Der Tech-Unternehmer Adam Robinson war mit seiner Familie auf dem Weg zu den Bahamas.
Alle Insassen tot
Tech-Millionär mit Familie an Bord des Privatjets
03.11.2026
1300 Flugstunden
Co-Pilotin des Todesfliegers war 20 Jahre alt
02.11.2026
Nahe Trumps Mar-a-Lago
Horror-Absturz: Jet rast fast senkrecht in Boden
02.11.2026

Millionärs-Familie mit Freunden und Nanny an Bord 
Bei den Passagieren handelte es sich um einen millionenschweren Tech-Unternehmer aus Texas. Adam Robinson. Dieser befand sich mit seiner Frau Helen Sharp und deren zwei kleinen Kindern (zwei und vier Jahre alt) an Bord. Bei dem Ausflug auf die Bahamas wurde die Familie von einem befreundeten Ehepaar und ihrem Kindermädchen begleitet. Wie durch ein Wunder ging der Vorfall für die Menschen am Boden glimpflich aus: Ein Mann wurde in einem Fahrzeug am Bein verletzt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.11.2026 11:54
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Florida
KleinflugzeugAbsturz
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf