EU gibt grünes Licht für chinesische Übernahme

Deal von Behörden in mehreren Ländern geprüft

JD.com hatte im Sommer 2025 ein Übernahmeangebot abgegeben und sich wenige Monate später die Mehrheit der Ceconomy-Aktien gesichert. Behörden in mehreren Ländern, darunter auch Deutschland, prüften die Übernahme ebenfalls und gaben schließlich grünes Licht. Die Freigabe erfolgte vielfach unter Auflagen. Diese sollen in Deutschland etwa gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten der Kunden geschützt bleiben. Zudem räumen sie der Bundesregierung starke Überwachungs- und Kontrollrechte ein und ermöglichen ihr, die Genehmigung im Fall von Verstößen zu widerrufen.