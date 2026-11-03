Bombenalarm an Bord: Maschine muss notlanden

Flugzeug wird untersucht

Weil es aber während des Fluges einen Alarm gab, wonach sich an Bord eine Bombe befinden soll, wurde das Flugzeug auf den Flughafen Modlin umgeleitet, der vor allem von Billigfliegern genutzt wird. Die Maschine sei nach der Landung auf eine Außenposition verwiesen worden und werde nun von Spezialisten untersucht, sagte der Flughafensprecher.