Warschauer Airport zu
Bombenalarm an Bord: Maschine muss notlanden
Bombendrohung über Polen: Ein Passagierflugzeug auf dem Weg von London nach Warschau musste am Dienstagmorgen notlanden. An Bord des Flugzeugs befanden sich 181 Personen. Der Flughafen wurde geschlossen.
In Warschau ist ein aus London kommendes Flugzeug wegen einer Bombendrohung außerplanmäßig auf dem kleineren Flughafen Modlin gelandet. Der Flughafen wurde vorübergehend geschlossen, wie ein Sprecher dem Sender „TVN24“ mitteilte.
Den Angaben zufolge war die Maschine am frühen Morgen mit 181 Menschen an Bord in London gestartet. Sie sollte eigentlich auf dem größeren Chopin-Flughafen in Warschau landen.
Flugzeug wird untersucht
Weil es aber während des Fluges einen Alarm gab, wonach sich an Bord eine Bombe befinden soll, wurde das Flugzeug auf den Flughafen Modlin umgeleitet, der vor allem von Billigfliegern genutzt wird. Die Maschine sei nach der Landung auf eine Außenposition verwiesen worden und werde nun von Spezialisten untersucht, sagte der Flughafensprecher.
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