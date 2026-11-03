Vom Krieg in Tod geflüchtet: Mutter erschlagen

Nach Kindeswegnahme stürzt Mutter weiter ab

Immer wieder sei sie zudem mit blauen Flecken und Blutergüssen aufgetaucht. Die vom Krieg mit so viel Hoffnung geflüchtete 35-Jährige stürzte jedenfalls weiter ab, zuletzt war sie ohne aufrechte Meldung in der Bundeshauptstadt offenbar obdachlos. Anfang Oktober dann die Schocknachricht: Wie berichtet, wurde in einem Stiegenhaus in Wien-Landstraße eine Frauenleiche gefunden. Nach der Obduktion gab es Mordalarm!