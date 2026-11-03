„The COM“ kann aus Kindern brutale Mörder machen

„Betroffene werden dazu gebracht, intime Inhalte zu erstellen, sich selbst zu verletzen oder Gewalt gegen Menschen und Tiere auszuüben“, warnt das Bundesministerium für Inneres (BMI). Häufig wird eine kultähnliche Struktur beobachtet, „in der Führungspersonen Loyalität verlangen und immer neue Unterwerfungsbeweise fordern“. Extreme Gewalt werde dabei als Statussymbol oder Zugehörigkeitsnachweis inszeniert.

Als Plattform instrumentalisieren die Täter demnach Messengerdienste wie Telegram oder Kommunikations- und Spieleplattformen wie Discord und Roblox. Auch der Missbrauch von Selbsthilfeforen wurde bereits beobachtet. Gefährdet sind demnach vor allem Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren. Sie glauben aus Scham, dass sie niemandem von ihren Erlebnissen erzählen dürfen.