Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So beugen Sie vor

„The COM“ kann aus Kindern brutale Mörder machen

Österreich
03.11.2026 12:00
Die Gruppe sucht vor allem nach vulnerablen Kindern und Jugendlichen.
Die Gruppe sucht vor allem nach vulnerablen Kindern und Jugendlichen.(Bild: SB Arts Media - stock.adobe.com)
Porträt von Angelika Sima
Von Angelika Sima

Während das „COM“-Netzwerk auch hierzulande für unfassbar brutale Fälle sorgt, fragen sich immer mehr Eltern, wie sie ihren Nachwuchs am besten schützen können. Oder was sie konkret unternehmen müssen, wenn das Kind bereits betroffen ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kinder und Jugendliche verbringen heute einen großen Teil ihrer sozialen Interaktion in digitalen Räumen. Chatgruppen, Onlinespiele und soziale Netzwerke ermöglichen zwar Vernetzung. Sie dienen aber auch als Einfallstor für Kriminelle. 

Das Perfide daran ist, dass die schädlichsten Kontakte oft sehr freundschaftlich beginnen: Man wird in den Himmel gehoben und mit Aufmerksamkeit überschüttet. Doch in Wahrheit sammeln die Täter bereits gezielt persönliche Informationen wie Telefonnummern, Wohnort, private Geschichten. Und machen Schwachstellen ausfindig, die sie später als Druckmittel nutzen.

Nach der anfänglich harmonischen Phase schlägt der Ton plötzlich um. Statt lobenden Worten gibt es Drohungen und Erpressung. Eine schwerwiegende Abhängigkeit – ein sogenanntes Traumaband – entsteht. Ohne Hilfe von außen können sich Betroffene aus dieser Verflechtung oft nicht mehr lösen.

Kinder und Jugendliche werden zu schweren Straftaten genötigt
Mit genau diesen manipulativen Mitteln arbeitet das „COM“-Netzwerk. Der international tätige Zusammenschluss gewaltorientierter Online-Gemeinschaften rekrutiert systematisch Kinder und Jugendliche. Und nötigt sie zu schweren Straftaten. Auch in Österreich gibt es bereits bekannte Fälle.

So können Sie laut Polizei vorbeugen

  • Klare Regeln bei der Nutzung von Apps und Spielen
  • Regelmäßig mit dem Kind über Online-Erlebnisse sprechen
  • Erklären, dass keine persönlichen Daten oder Fotos an Fremde verschickt werden dürfen
  • Gemeinsam mit dem Kind Privatsphäre-Einstellungen aktivieren
  • Parental-Control-Apps können zusätzlich helfen
  • Auf Warnsignale wie Rückzug, Geheimhaltung und neue „Online-Freunde“ achten
  • Dem Kind Mut zusprechen, unangenehme Online-Kontakte sofort zu melden
  • Im konkreten Verdachtsfall die Polizei einschalten

„Betroffene werden dazu gebracht, intime Inhalte zu erstellen, sich selbst zu verletzen oder Gewalt gegen Menschen und Tiere auszuüben“, warnt das Bundesministerium für Inneres (BMI). Häufig wird eine kultähnliche Struktur beobachtet, „in der Führungspersonen Loyalität verlangen und immer neue Unterwerfungsbeweise fordern“. Extreme Gewalt werde dabei als Statussymbol oder Zugehörigkeitsnachweis inszeniert.

Als Plattform instrumentalisieren die Täter demnach Messengerdienste wie Telegram oder Kommunikations- und Spieleplattformen wie Discord und Roblox. Auch der Missbrauch von Selbsthilfeforen wurde bereits beobachtet. Gefährdet sind demnach vor allem Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren. Sie glauben aus Scham, dass sie niemandem von ihren Erlebnissen erzählen dürfen.

Was, wenn es schon passiert ist?

  • Sofort handeln und Beweise sichern
  • Trotzdem Ruhe bewahren
  • Den Täter blockieren
  • Anzeige bei der Polizei erstatten

Maß und Ziel nicht aus den Augen verlieren
Vorschnell verteufelt werden sollte das Handy nicht. Wenn Jugendliche fürchten müssen, den Zugang ganz zu verlieren, erzählen sie in der Regel gar nichts mehr, warnt der Verein „Mimikama“. Onlinespiele, soziale Netzwerke und Discord seien für sich allein kein Grund zur Sorge. Wichtig sei stets, genau hinzuschauen. Verhält sich das Kind in letzter Zeit auffällig? Zieht es sich immer mehr zurück? Wirkt es bedrückt? Ein offenes, vertrauensvolles Gespräch wirke oft Wunder.

Lesen Sie auch:
Der tragische Fall in Wien zeigt: Kinder sollten nicht ohne Vorsorge und Aufklärung online gehen ...
Krone Plus Logo
Wienerin starb fast
„The COM“: So gefährlich sind Online-Kinderfänger
27.10.2026
Krone Plus Logo
Neues Phänomen „Com“
„Täter handeln aus Hass auf unsere Gesellschaft“
29.06.2026

Immer einen Ausweg zeigen
Ein Kind brauche außerdem einen Weg zurück, auch wenn schon etwas passiert ist. „Ein verschicktes intimes Foto, eine Straftat oder eine Drohung sind oft genau das, womit die Täter Druck machen … Jugendliche müssen wissen, dass sie Hilfe bekommen – auch dann, wenn schon Fehler passiert sind. Genau das nimmt Erpressern einen Teil ihrer Macht“, schreibt „Mimikama“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
03.11.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
214.162 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
156.235 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
128.706 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1015 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
675 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
609 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Rechtliche Lage
Weihnachtsfeier: So riskieren Sie nicht den Job
Nächster Fall bekannt
Halloween-Schoko: Nadel-Horror weitet sich aus
Wilde Verfolgungsjagd
Mit 165 km/h durch Wien: 60 (!) Anzeigen für Raser
Vor BBT-Baustelle
Von Betonteilen erdrückt: Arbeiter nach Unfall tot
So beugen Sie vor
„The COM“ kann aus Kindern brutale Mörder machen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf