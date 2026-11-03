NEOS: „Neustart“ bei Integrationspolitik

Wenn ein Asylwerber nach Österreich komme, werde er künftig innerhalb weniger Wochen ein erstes Gespräch mit einem Integrationsberater des ÖIF haben, meinte Shetty. Dabei soll ein individueller Integrationsplan vereinbart werden, basierend auf Qualifikationen und Vorkenntnissen bzw. den festgestellten Bedürfnissen. Er stelle sich dabei die Frage: „Warum das bisher nicht funktioniert? Warum mussten Menschen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit Monate warten bis zur ersten Integrationsmaßnahme?“ Als Folge seien viele zu U-Booten geworden bzw. in die Kriminalität abgedriftet.