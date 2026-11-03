Mit 165 km/h durch Wien: 60 (!) Anzeigen für Raser

Eine völlig rücksichtslose Flucht vor der Polizei hat sich ein 19-Jähriger Montagabend in Wien geliefert. Mit bis zu 165 km/h raste er durch mehrere Bezirke, ignorierte rote Ampeln und fuhr teilweise ohne Licht auf der Gegenfahrbahn. Andere Autofahrer mussten abrupt bremsen, Fußgänger sogar zur Seite springen. Am Ende klickten die Handschellen.
Gegen 23 Uhr fiel Beamten der Landesverkehrsabteilung auf der Laxenburger Straße ein Auto auf, das sich offenbar in einem schlechten Zustand befand. Die Polizisten wollten den Lenker kontrollieren und forderten ihn mit Blaulichtsignalen zum Anhalten auf. Doch daran dachte der junge Mann nicht.
Mit 165 km/h durch die 50er-Zone
Zunächst fuhr er noch bis zur Kreuzung am Südtiroler Platz weiter, ehe er plötzlich massiv beschleunigte. Was folgte, war eine gefährliche Verfolgungsjagd quer durch Wien. Der Lenker raste über rote Ampeln, fuhr gegen die Fahrtrichtung und erreichte laut Polizei Geschwindigkeiten von bis zu 165 km/h.
Die Flucht führte durch den 10., 3., 1. und 11. Bezirk. Weitere Polizeistreifen wurden zur Unterstützung angefordert. Besonders gefährlich: Der 19-Jährige war teilweise mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Mehrere Autofahrer mussten stark abbremsen, Fußgänger zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden.
Keine Fahrerlaubnis, 60 Anzeigen
Erst im Bereich des Seeschlachtweges war Schluss. Der Lenker bog in eine Einbahnstraße ein und blieb stehen. Doch auch bei der anschließenden Festnahme zeigte er sich laut Polizei äußerst unkooperativ und wehrte sich mehrfach gegen die Beamten.
Bei dem Fahrer handelt es sich um einen bereits amtsbekannten 19-Jährigen, der zudem keinen gültigen Führerschein besitzt. Er wurde vorläufig festgenommen, sein Auto beschlagnahmt. Insgesamt kommen 60 Anzeigen wegen strafrechtlicher und verwaltungsstrafrechtlicher Delikte auf den 19-Jährigen zu.
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