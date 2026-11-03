Mit 165 km/h durch Wien: 60 (!) Anzeigen für Raser

Eine völlig rücksichtslose Flucht vor der Polizei hat sich ein 19-Jähriger Montagabend in Wien geliefert. Mit bis zu 165 km/h raste er durch mehrere Bezirke, ignorierte rote Ampeln und fuhr teilweise ohne Licht auf der Gegenfahrbahn. Andere Autofahrer mussten abrupt bremsen, Fußgänger sogar zur Seite springen. Am Ende klickten die Handschellen.