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Disneys „Der König der Löwen“ kommt 2027 nach Wien

Wien ist leiwand
01.11.2026 17:13
Promotion
(Bild: Disney)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Eines der erfolgreichsten Musicals der Welt feiert im November 2027 seine Österreich-Premiere im neuen Theater im Prater. Newsletter-Abonnenten der Krone erhalten schon vor dem offiziellen Vorverkaufsstart die Möglichkeit mittles exklusiven Vorverkaufslink sich die besten Plätze im neuen Theater im Prater zu sichern!

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Wien darf sich auf ein außergewöhnliches Musical-Ereignis freuen: Disneys „Der König der Löwen“ kommt im November 2027 erstmals nach Österreich und bringt die faszinierende Welt der afrikanischen Savanne auf die Wiener Bühne.

Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum der Broadway-Originalproduktion holt ATG Entertainment das international gefeierte Musical in das neue Theater im Prater, wo es als langfristig angelegte, deutschsprachige Produktion zu erleben sein wird.

Mit seiner einzigartigen Verbindung aus mitreißender Musik, spektakulären Kostümen, eindrucksvollen Bühnenbildern und einer berührenden Geschichte begeistert „Der König der Löwen“ seit fast drei Jahrzehnten Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Ab November 2027 dürfen nun auch die Wiener Zuschauer in die faszinierende Welt von Simba, Nala, Timon und Pumbaa eintauchen.

Exklusiver Vorverkaufsstart
Für Musicalfans beginnt die Vorfreude bereits diesen November, denn Newsletter-Abonnent der Kronen Zeitung genießen einen exklusiven Ticketvorsprung: Sie haben am 3. November 2026 bereits ab 10:00 Uhr die Möglichkeit, sich über einen exklusiven Presale-Link im Krone Ticketshop ihre Wunschplätze zu sichern.

„Guten Morgen-Newsletter“ abonnieren & Vorsprung sichern
Jetzt für noch für den Guten Morgen Newsletter anmelden und bereits am 2. November den exklusiven Preview-Link im Postfach finden.

Damit erhalten Krone-Leser zwei Stunden vor dem offiziellen Vorverkaufsstart um 12:00 Uhr Zugang zu den begehrten Tickets für eines der größten Musical-Highlights in neuer Location des kommenden Jahres. 

Vorbereitung im Krone Ticketshop
Für den Ticketkauf benötigen Sie einen Krone Ticketshop-Account. Wenn Sie noch keinen Account haben, registrieren Sie sich bitte HIER!

Exklusiver Vorverkauf
Disneys „Der König der Löwen“

Guten Morgen-Newsletter Abonennten erhalten vorab einen Registrierungslink für den Presale und können bereits zwei Stunden zuvor ihre Tickets sichern! 

📅 ab 13. November 2027

📍Theater im Prater
Im Prater 141C, 1020 Wien

🎟️ Der exklusive Vorverkauf startet am 03.11.2026 um 10:00 Uhr.

Vorbereitung im Krone Ticketshop
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