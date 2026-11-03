Das hat Polizei in Thomas Markles Lager gefunden

In Mexiko haben die Behörden im Zuge laufender Ermittlungen gegen den Vater von Meghan Markle wegen Bildern von Kindesmissbrauch einen Lagerraum durchsucht.
Die Staatsanwaltschaft im mexikanischen Bundesstaat Baja California teilte der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit, dass der Lagerraum von Thomas Markle angemietet worden sei, er werde nun nach Bildern von Kindesmissbrauch durchsucht. Demnach erfolgte die Razzia nach einem anonymen Hinweis.
Den Ermittlern zufolge hatte der Eigentümer des Lagerraums gemeldet, dass Markle seit 2024 keine Miete mehr dafür gezahlt habe. Seine Habseligkeiten befanden sich demnach aber weiterhin in dem Raum.
„Zeitschriften aus Asien“
Die Behörden teilten mit, darin 20 Jahre alte „Zeitschriften aus Asien“ gefunden zu haben. Weitere Einzelheiten nannten sie nicht. Zudem befand sich dort den Angaben zufolge Computerausrüstung, die zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt wurde. Sie sollen außerdem Bücher über Pädophilie, Zeitschriften mit Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch und mehrere lose Fotografien von „jungen“, nackten asiatischen Frauen entdeckt haben, berichten internationale Medien.
Sohn fand Kisten voller Missbrauchsmaterial
Ende Oktober hatten britische Zeitungen wie die „Sun“ berichtet, dass im Besitz von Meghans Vater in dessen früherem Haus auf den Philippinen Aufnahmen von Kindesmissbrauch gefunden worden seien. Demnach stieß Markles Sohn Thomas Markle Jr. auf die Bilder, als er Kisten in dem Haus durchsuchte.
Meghan äußerte sich erschüttert über die Kinderpornografie-Vorwürfe gegen ihren Vater. Zugleich räumte sie ein, dass sie seit Jahren von dem Verdacht weiß. Die 45-jährige frühere US-Schauspielerin äußerte sich „zutiefst verstört“ über die Vorwürfe, die britische Medien zuvor öffentlich gemacht hatten. Nachdem sie 2018 von derartigen Anschuldigungen erfahren habe, habe sie einen Kontakt zwischen ihren Kindern und ihrem Vater verhindert.
Anschuldigungen zurückgewiesen
Meghans 82 Jahre alter Vater lebte in Cebu auf den Philippinen, bevor er Berichten zufolge Anfang des Jahres in die USA zurückkehrte. Er wies die Anschuldigungen in einem Interview mit der „Daily Mail“ als einen „Haufen Lügen“ zurück. Berichten zufolge ist er an Demenz erkrankt und lebt in einem Pflegeheim in Florida. Im Vorjahr war ihm nach Gesundheitsproblemen auf den Philippinen ein Bein amputiert worden.
Prinz Harry und Meghan waren Ende August nach sechsjähriger Abwesenheit mit ihren beiden Kindern überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.
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