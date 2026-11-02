Betonstapel trifft Mann: Lebensgefährlich verletzt

Folgenschwerer Arbeitsunfall auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels auf Tiroler Seite zu Wochenbeginn! Ein Arbeiter (48) wurde von einem Stapel mit Betonelementen getroffen und lebensgefährlich verletzt. Die Rettung brachte ihn in die Klinik nach Innsbruck.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz vor 10.30 Uhr. Der 48-Jährige befand sich in Steinach am Brenner bei der Baustelle des Brenner-Basistunnels außerhalb des Tunnels.
„Aus noch unbekannter Ursache fiel ein Stapel mit Betonelementen um und traf den Mann“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Kollegen entfernten Betonteile
Durch den Unfall zog sich der Arbeiter „lebensgefährliche Verletzungen“ zu. Kollegen des Mannes eilten ihm umgehend zu Hilfe, entfernten die Betonteile mit einem Stapler und setzten die Rettungskette in Gang. Nach erfolgter Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
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