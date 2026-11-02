Betonstapel trifft Mann: Lebensgefährlich verletzt

Kollegen entfernten Betonteile

Durch den Unfall zog sich der Arbeiter „lebensgefährliche Verletzungen“ zu. Kollegen des Mannes eilten ihm umgehend zu Hilfe, entfernten die Betonteile mit einem Stapler und setzten die Rettungskette in Gang. Nach erfolgter Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.