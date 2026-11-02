Satellit soll Sonnenstürme besser vorhersagen

Die Sonne sendet ständig Strahlung und geladene Teilchen in den Weltraum. Von einer Sonneneruption spricht man, wenn dieser Strom für kurze Zeit in einem Gebiet deutlich stärker ist als sonst. Die Strahlung und die Teilchen, die dabei entstehen, bewegen sich durchs All und können auf die Erde treffen. Das Folgephänomen, das dort in Gang gesetzt wird, ist ein Sonnensturm. Mögliche Auswirkungen sind Polarlichter, aber auch Beeinträchtigungen von Satelliten, GPS, Handy- und Stromnetzen sowie der Navigation des Flugverkehrs. Bisher ist es laut der ETH Zürich nur möglich, ungenau Vorhersagen zu der Reaktion der Atmosphäre auf die Sonne zu treffen.