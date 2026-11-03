Mordprozess nach Verzweiflungstat von Ehepaar

„Da er das Vorhaben zu Ende bringen wollte, fasste er den Entschluss, seinem Leben und auch dem Leben seiner Ehegattin unter Anwendung eines – vorher nicht vereinbarten – Filetiermessers, welches aus der eigenen Küche stammte, ein Ende zu setzen“, schreibt die StA Wiener Neustadt in ihrer elfseitigen Anklageschrift. Er soll auf sie eingestochen und sich anschließend selbst mit dem Messer verletzt haben. Auch dies überlebten beide.