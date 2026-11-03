Sonne macht sich rar: Himmel bleibt meist grau

Der Dienstag zeigt sich ähnlich trüb wie der Montag: Im Großteil des Landes bleibt der Himmel grau. Oberhalb von 600 Metern Höhe kann es auch ein wenig schneien.
Besonders im Bergland von Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark ist Regen möglich. Mehr Sonne gibt es nur im Westen: In Teilen Tirols und Vorarlbergs lässt sie sich länger blicken, vor allem auf den Bergen.
Tag startet frisch
Auch in Salzburg zeigt sich das Wetter teils freundlicher. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei bis plus fünf Grad, im Laufe des Tages erwarten uns maximal neun Grad. Der Wind weht im Norden und Osten teils mäßig aus Nord bis Ost.
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Am Mittwoch erwartet uns trockeneres Wetter. Von Osttirol über die Steiermark bis nach Wien hält sich der Nebel dennoch hartnäckig, mehr Sonne gibt es wieder von Vorarlberg bis nach Salzburg.
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