Mann droht seiner „Ex“ mit einem Auftragsmörder

Permanent der Kontrolle des Ex-Manns ausgesetzt

Die permanenten Drohungen blieben nicht ohne Folge: Das Opfer leidet unter Angst und Schlafproblemen und ist in psychologischer Behandlung. Besonders belastend: Ihr Ex-Mann habe nur 100 Meter entfernt eine Wohnung bezogen und könne sie nun durch den Garten beobachten. „Ich war immer eine soziale Mutter, die mit ihren Kindern gerne nach draußen ging. Aber seit er dort wohnt, fühle ich mich nicht mehr sicher“, sagt sie. Richter Alexander Wehinger glaubt der Gepeinigten: „Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Zeugin heute die Wahrheit gesagt hat.“ Es folgt ein Schuldspruch wegen schwerer Nötigung, Nötigung und mehrfacher gefährlicher Drohung. Die Strafe: vier Monate bedingte Haft, 1200 Euro unbedingte Geldstrafe und 150 Euro für die Ex-Ehefrau. Das Urteil ist rechtskräftig.