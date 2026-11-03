Jugendbande attackiert mit Böllern Hundehalter

„Ich hatte unglaubliche Angst. Ich bin vor Jahren nach Österreich gekommen, um hier eine Familie zu gründen und konnte immer in Sicherheit leben. Heute kann ich meine Kinder nicht einmal den Park queren lassen“, fügt das Opfer hinzu. Die Grün-Oase im 4. Wiener Gemeindebezirk gilt, wie mehrfach berichtet, auch als Drogen-Hotspot.