Abenteurer nach drei Jahrzehnten wieder daheim

Abenteurer ließ Sohn zurück – dieser ist „ein großer Fan“

Doch auch zu Hause musste der heute 57-Jährige Opfer hinnehmen, um seinen Plan in die Tat umsetzen zu können. Als Bushby aufbrach, hinterließ er in England einen kleinen Sohn. Inzwischen hat er eigenen Angaben nach eine Enkelin, die er bisher nicht kennengelernt hat. Das Verhältnis zu seinem Sohn Adam sei jedoch, auch wegen vieler offener Gespräche, gut. „Er versteht seinen Vater, und er ist einer meiner größten Fans“, sagte Bushby dem „Guardian“ zuletzt.