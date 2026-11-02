Zahl der ungestraften Journalistenmorde steigt

Drohnen werden zunehmend zur Gefahr

Seit Beginn der Datenerfassung 2006 wurden laut UNESCO weltweit 1641 Journalisten umgebracht. Das entspricht im Schnitt einem Tötungsdelikt alle vier Tage. Die Zahlen weichen in Teilen von denen anderer Organisationen wie Reporter ohne Grenzen ab. Die UNESCO begründet dies mit den Umständen der Todesfälle, die sich in Konflikten „mitunter nur schwer beurteilen lassen“. Die meisten Journalisten kamen nach der UNESCO-Erhebung in den vergangenen beiden Jahren in den palästinensischen Gebieten ums Leben, gefolgt von Mexiko, Pakistan, dem Jemen, dem Sudan und der Ukraine.