Tödlicher Lkw-Crash auf A2: Autobahn gesperrt

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag auf der Südautobahn (A2) im Raum Zöbern im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich ereignet. Zwei Lkw waren in den Unfall verwickelt. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät.
Eine weitere Person wurde leicht verletzt und mit dem angeforderten Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ abtransportiert. Das teilte Sonja Kellner, Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes mit.
Kilometerlanger Stau Richtung Wien
Der tödliche Lkw-Unfall sorgt weiterhin für Verkehrsbehinderungen auf der Südautobahn. Laut aktueller ADAC-Verkehrsmeldung ist die A2 zwischen Zöbern und Krumbach in Fahrtrichtung Wien nach wie vor vollständig gesperrt. Zudem wird dichter Verkehr gemeldet.
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