Ex-Kultmoderator hetzt gegen Berlins Linke-Chefin

Und er fügte hinzu: „Dass Linke und Grüne jetzt die Rassismuskeule schwingen, damit kann ich leben. Die schwingen sie gegen jeden, der Klartext spricht.“ Den scharfen Gegenwind aus der Union griff er jedoch direkt an: Dass ihm nun aber auch CDU-Politiker Rassismus vorwerfen, „anstatt sich zu fragen, warum eine Frau Eralp gewinnen konnte, das ist an Heuchelei und Unterirdischem nicht zu überbieten.“ Brisant: Der 78-Jährige trat in den vergangenen Jahren wiederholt öffentlich als Wahlkampfhelfer und Unterstützer für die CDU auf.