Frau (84) von Klein-Lkw erfasst: Schwer verletzt

Mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Eine 84-jährige Einheimische wollte dort auf dem Schutzweg die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert werden.