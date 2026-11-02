Frau (84) von Klein-Lkw erfasst: Schwer verletzt

Fürchterlicher Unfall am Montagvormittag auf der Hochkönigstraße in St. Johann in Tirol! Ein Klein-Lkw erfasste eine Seniorin (84), die gerade die Straße überquerte. Die Frau wurde schwer verletzt.
Ein 33-jähriger Einheimischer war gegen 9.20 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Hochkönigstraße von Fieberbrunn in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Im Bereich eines Schutzweges kam es zum folgenschweren Zwischenfall.
Mit Hubschrauber in Klinik gebracht
Eine 84-jährige Einheimische wollte dort auf dem Schutzweg die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert werden.
Im Einsatz standen die Feuerwehr St. Johann, die Rettung sowie ein Rettungshubschrauber und die Polizei.
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