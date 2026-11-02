Teamchef Ralf Rangnick muss erneut unters Messer

Der 68-Jährige hofft, seine Schmerzen mit dem Eingriff endlich in den Griff zu bekommen. „Der OP-Termin ist heute in drei Wochen“, sagte Rangnick bei der Kaderbekanntgabe am Montag. „Es ist nicht besser, sondern eigentlich schlechter geworden. Ich werde mir das Sprunggelenk versteifen lassen. Das klingt dramatischer, als es hoffentlich ist. Ich habe mir sagen lassen, dass die Chancen gut stehen, dass ich dann wieder schmerzfrei gehen kann.“