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Die Million winkt!

Eleniak: Die „Baywatch“-Nixe casht auf OnlyFans ab

Society International
02.11.2026 17:00
Bei „Baywatch“ verführte Erika Eleniak als Rettungsschwimmerin Shauni McClain, auf OnlyFans ...
Bei „Baywatch“ verführte Erika Eleniak als Rettungsschwimmerin Shauni McClain, auf OnlyFans erfüllt die Schauspielerin nun die Wünsche ihrer Fans. Und das lässt die Kasse klingeln!(Bild: APA-Images / mptv / www.mptvimages.com)
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Von krone.at

Einst hat sie als sexy „Baywatch“-Nixe ihre Fans verzaubert, jetzt casht sie auf OnlyFans ab! Denn Erika Eleniak winkt mit ihrem Konto auf der Erotikplattform eine Million Dollar.

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In den 90er-Jahren patrouillierte Erika Eleniak als Shauni McClain im ikonischen roten „Baywatch“-Badeanzug am Strand von Malibu. Und noch heute sorgt die einstige Serien-Rettungsschwimmerin bei ihren Fans für Herzflattern. Denn Eleniak startete erst vor wenigen Wochen ihre Karriere auf OnlyFans – und feiert damit große Erfolge!

10.000 Dollar in einer Woche verdient
Wie „TMZ“ berichtete, verdiente die heute 57-Jährige in den letzten drei Monaten bereits mehr als 300.000 Euro. Gerüchten zufolge flossen allein in der ersten Woche 10.000 Dollar auf das Konto der ehemaligen „Baywatch“-Beauty. Geht es für Eleniak so weiter, so ist ihr in ihrem ersten Jahr auf der Bezahl-Plattform eine Million Dollar fix.

Erika Eleniak startete ihre Karriere als „Baywatch“-Nixe. Jetzt verdient sie sich auf OnlyFans ...
Erika Eleniak startete ihre Karriere als „Baywatch“-Nixe. Jetzt verdient sie sich auf OnlyFans ein goldenes Näschen.(Bild: Viennareport)

Dabei habe sie erst gezögert, ob sie sich bei OnlyFans anmelden sollte, erklärte Eleniak, die mittlerweile mehr als 1100 Abonnenten haben soll, Fox News Digital. „Als ich das erste Mal darüber nachdachte, OnlyFans beizutreten, war ich mir, ehrlich gesagt, sicher, dass ich es hassen werde.“

„Ich liebe es wirklich“
Dann die Überraschung: „Aber ich muss euch sagen, ich liebe es wirklich. Es hat mir die unglaubliche Gelegenheit gegeben, wieder mit so vielen wunderbaren Menschen in Kontakt zu treten, die meine Karriere seit dem 1980er-Jahren verfolgt haben – von ,E.T.‘ über ,Baywatch‘, meine Zeit beim ,Playboy‘ und ,The Beverly Hillbillies‘ bis hin zu allem, was dazwischenliegt.“

Sie habe nie gedacht, dass OnlyFans „einen derart emotionalen Einfluss auf mich haben würde“, so Eleniak weiter. „Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wirklich geliebt, wertgeschätzt und auf eine Weise gestärkt, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Es ist ein außergewöhnliches Gefühl, und ich kann ehrlich gesagt kaum fassen, wie viel Glück es in mein Leben gebracht hat.“

„Füße sehr beliebt“
Das habe sie auch ihren Anhängern zu verdanken. Es habe sie „berührt“, dass ihr viele Leute „all die Jahre“ treu geblieben seien. „Einige sind schon von Anfang an dabei, und jetzt finden wir auf eine so persönliche und bedeutungsvolle Weise wieder zueinander.“ Diesen Fans verdanke sie nicht nur ihre Karriere, sie hätten ihr all die Jahre auch „so viel Liebe und Unterstützung“ gegeben.

Erika Eleniak freut sich, dass ihr OnlyFans-Profil bei ihren Fans so gut ankommt.
Erika Eleniak freut sich, dass ihr OnlyFans-Profil bei ihren Fans so gut ankommt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Was Erika Eleniak ihren Abonnenten auf OnlyFans bietet? Die Schauspielerin bietet ihren Fans Inhalte, die „persönlich, verspielt und ungefiltert“ seien, wie sie verriet. Zudem scheue sie sich nicht, sich auch auf ungewöhnliche Anfragen einzulassen. „Es gibt jede Menge Leute, die Füße mögen“, erklärte sie mit einem Lächeln. „Ich war wirklich überrascht, dass Füße sehr beliebt sind.“

Kritik? „Ignoriere ich einfach!“
Dass sie so „freundlich“ auf OnlyFans willkommen geheißen worden sei, sei eine positive Überraschung gewesen, so Eleniak. Viele hätten sie beglückwünscht und ihr gesagt: „Hab Spaß dabei.“

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Gleichzeitig habe es auch Kritik gegeben. „Es wird immer Leute geben, die etwas dagegen haben, fügte sie an. Egal, ob es um OnlyFans geht oder um irgendeinen anderen Job, den ich gemacht habe – es findet sich immer jemand, der etwas Gemeines sagen will. Du weißt schon, Trolle.“ Wie sie damit umgehe? „Um ehrlich zu sein, ignoriere ich das einfach.“

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