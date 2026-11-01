„Wollen keinen Luxus, aber einen konkreten Plan“

Tausende Schüler wurden im Laufe der Jahrzehnte an der Volksschule St. Ulrich an der Goding in St. Andrä im Lavanttal unterrichtet. Doch während die Unterrichtsmethoden stets moderner geworden sind, wurde die Infrastruktur kaum erneuert – und so zu einer zunehmenden Belastung für alle Beteiligten.