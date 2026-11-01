Zahndrama am Gnadenhof um Eseldame „Mädi“

„Mädi braucht Hilfe!“, war Alfred Kofler, Leiter des Tierpflegeheims Stockerau im Bezirk Korneuburg sofort klar, als er die tierschen Schreie im Esel-Gehege vernahm. Denn die 22-jährige Esel-Dame, die in der Einrichtung des Österreichischen Tierschutzvereins ihren Lebensabend genießen darf, ist normalerweise die Ruhe selbst. „Doch in diesem Moment litt sie höllische Qualen“, erkannte Kofler.