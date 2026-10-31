Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

BW Linz bei Vienna

6:0! „Ein sehr, sehr, sehr schöner Abend für uns“

Oberösterreich
31.10.2026 20:06
Die Linzer bejubelten mit den mitgereisten Anhängern den Sieg.
Die Linzer bejubelten mit den mitgereisten Anhängern den Sieg.(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Das hätte zuvor keiner gedacht! Das Spitzenspiel der in der 2. Liga punktgleichen Top-Teams Vienna und Blau-Weiß endete tatsächlich 0:6! Wobei ein „Volleyball-Einlage“ der Wiener den Weg für die Linzer ebnete, bei denen Romeo Vucic gleich drei Treffer erzielte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Joker Ristanic zimmerte den Ball mit dem rechten Fuß herrlich ins lange Eck und besiegelte damit in Minute 88 den Endstand im Zweitliga-Hit des FC Blau-Weiß bei der Vienna. Der unglaublicherweise 6:0 für die Gäste aus Linz hieß!

0:6 stand am Ende auf der Anzeigetafel der Vienna.
0:6 stand am Ende auf der Anzeigetafel der Vienna.(Bild: GEPA)

Vienna am Boden: „Alles ist gegen uns gelaufen“
„Mit dem hat heute keiner gerechnet, das war einfach nicht unser Tag. Wir haben schlecht angefangen und es ist alles gegen uns gelaufen. Zweite Halbzeit war dann zu naiv, da dürfen wir nicht so ins offene Messer laufen“, stammelte Viennas Jürgen Bauer, während die Blau-Weißen mit den über 1000 Mitgereisten feierten.

Über 1000 Linzer reisten auf die Hohe Warte mit.
Über 1000 Linzer reisten auf die Hohe Warte mit.(Bild: GEPA)

Vucic lobte Anhang
„Ein sehr, sehr, sehr schöner Abend für uns – speziell vor diesen Fans! Das Ergebnis spricht für sich. Vor allem bis zum ersten Tor haben wir eine sehr gute Leistung gebracht“, sagte Romeo Vucic, der nach einer Schlüsselszene das 1:0-Führungstor für die Gäste erzielte: Nach einem abgefälschten Schuss agierte Viennas Luxbacher im Stile eines Volleyballers.

Zitat Icon

„Das 1:0 mit dem Elfmeter und der Roten Karte für die Vienna war natürlich entscheidend.

Blau-Weiß-Stürmer Romeo Vucic

Viennas Luxbacher im Stile eines Volleyballers!
Luxbacher fuhr vor der Torlinie gleich mit beiden Händen hoch zum Ball (22.). Rot und Elfmeter, den Vucic versenkte! „Das war natürlich entscheidend. Anfangs haben wir etwas gebraucht, um die Situation zu realisieren. In der zweiten Halbzeit haben wir’s aber abgeklärt gemacht“, sagte Vucic, für dessen Mannschaft nach Vorarbeit des stark abseitsverdächtigen Frieser Collmann per Fersler nachlegte (45.).

Erzielte drei Tore: Romeo Vucic.
Erzielte drei Tore: Romeo Vucic.(Bild: GEPA)

Blau-Weiß nun drei Zähler vorne
In Abwesenheit des verletzten Ronivaldo legte Vucic zweimal (davon ein weiterer Elfmeter) nach, dazu trafen auch noch Weinhauer und Ristanic – 6:0 am Ende im Spitzenspiel der zuvor punktegleich gewesenen Teams an der Tabellenspitze! Nun liegt Blau-Weiß drei Zähler vorne – und tat dazu etwas für das Torverhältnis...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
31.10.2026 20:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
108.667 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
Kopftuchverbot: Familie muss gleich dreimal zahlen
75.769 mal gelesen
13 Strafverfügungen haben die Bezirksämter bisher versandt. Eine Familie sticht hervor – dort ...
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
72.487 mal gelesen
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1471 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Mehr Oberösterreich
BW Linz bei Vienna
6:0! „Ein sehr, sehr, sehr schöner Abend für uns“
Bundesliga im TICKER
LIVE: Schöpf gleicht für den LASK gegen Tirol aus!
Trotzdem verhaftet
Einbrecher suchten nur ein Platzerl zum Schlafen
Heiße Schlussphase
Last-Minute-Tor rettet Altach gegen Ried Punkt
Buch über Österreich
Christine Haiden: Von der Venus bis zur Kanzlerin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf