6:0! „Ein sehr, sehr, sehr schöner Abend für uns“

Das hätte zuvor keiner gedacht! Das Spitzenspiel der in der 2. Liga punktgleichen Top-Teams Vienna und Blau-Weiß endete tatsächlich 0:6! Wobei ein „Volleyball-Einlage“ der Wiener den Weg für die Linzer ebnete, bei denen Romeo Vucic gleich drei Treffer erzielte.
Joker Ristanic zimmerte den Ball mit dem rechten Fuß herrlich ins lange Eck und besiegelte damit in Minute 88 den Endstand im Zweitliga-Hit des FC Blau-Weiß bei der Vienna. Der unglaublicherweise 6:0 für die Gäste aus Linz hieß!
Vienna am Boden: „Alles ist gegen uns gelaufen“
„Mit dem hat heute keiner gerechnet, das war einfach nicht unser Tag. Wir haben schlecht angefangen und es ist alles gegen uns gelaufen. Zweite Halbzeit war dann zu naiv, da dürfen wir nicht so ins offene Messer laufen“, stammelte Viennas Jürgen Bauer, während die Blau-Weißen mit den über 1000 Mitgereisten feierten.
Vucic lobte Anhang
„Ein sehr, sehr, sehr schöner Abend für uns – speziell vor diesen Fans! Das Ergebnis spricht für sich. Vor allem bis zum ersten Tor haben wir eine sehr gute Leistung gebracht“, sagte Romeo Vucic, der nach einer Schlüsselszene das 1:0-Führungstor für die Gäste erzielte: Nach einem abgefälschten Schuss agierte Viennas Luxbacher im Stile eines Volleyballers.
„Das 1:0 mit dem Elfmeter und der Roten Karte für die Vienna war natürlich entscheidend.
Blau-Weiß-Stürmer Romeo Vucic
Viennas Luxbacher im Stile eines Volleyballers!
Luxbacher fuhr vor der Torlinie gleich mit beiden Händen hoch zum Ball (22.). Rot und Elfmeter, den Vucic versenkte! „Das war natürlich entscheidend. Anfangs haben wir etwas gebraucht, um die Situation zu realisieren. In der zweiten Halbzeit haben wir’s aber abgeklärt gemacht“, sagte Vucic, für dessen Mannschaft nach Vorarbeit des stark abseitsverdächtigen Frieser Collmann per Fersler nachlegte (45.).
Blau-Weiß nun drei Zähler vorne
In Abwesenheit des verletzten Ronivaldo legte Vucic zweimal (davon ein weiterer Elfmeter) nach, dazu trafen auch noch Weinhauer und Ristanic – 6:0 am Ende im Spitzenspiel der zuvor punktegleich gewesenen Teams an der Tabellenspitze! Nun liegt Blau-Weiß drei Zähler vorne – und tat dazu etwas für das Torverhältnis...
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