6:0! „Ein sehr, sehr, sehr schöner Abend für uns“

Vienna am Boden: „Alles ist gegen uns gelaufen“

„Mit dem hat heute keiner gerechnet, das war einfach nicht unser Tag. Wir haben schlecht angefangen und es ist alles gegen uns gelaufen. Zweite Halbzeit war dann zu naiv, da dürfen wir nicht so ins offene Messer laufen“, stammelte Viennas Jürgen Bauer, während die Blau-Weißen mit den über 1000 Mitgereisten feierten.