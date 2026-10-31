Bekam Atemnot: Innviertler aus Brunnen gerettet

Mit Schlauch Luft in die Tiefe gepumpt

Beim Brunnenreinigen war dem Innviertler offenbar im wahrsten Sinne die Luft ausgegangen und der Mann schaffte es nicht mehr, selbst aus dem Schacht zu klettern. Bis die Helfer für den Einsatz bereit waren, pumpten Kameraden Luft über einen Schlauch in die Tiefe, damit der Mann nicht bewusstlos wird.