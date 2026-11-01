Qualität, Kundennähe und der Mut zur Gründung

Alexandra Saidnader hat ihren Weg von der Ausbildung bis zur Unternehmerin gemeistert. In dieser Folge von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ teilt sie ihre Erfahrungen und Einblicke in die Saidnader GmbH, die für persönliche Beratung, Qualität und innovative Lösungen in der Gastronomie- und Hotelausstattung steht. Alexandra spricht darüber, wie gescheiterte Pläne zur Chance werden können.