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Frau in der Wirtschaft

Qualität, Kundennähe und der Mut zur Gründung

Oberösterreich
01.11.2026 05:00
(Bild: wepodit)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In der neuesten Episode des Podcasts „Ich bin Unternehmerin PUNKT“, präsentiert von Frau in der Wirtschaft OÖ und „Krone“, bittet Podcast-Host Lisa Sigl dieses Alexandra Saidnader ans Mikro. Die Geschäftsführerin spricht unter anderem über Qualität, Kundennähe und Mut zur Gründung.

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Alexandra Saidnader hat ihren Weg von der Ausbildung bis zur Unternehmerin gemeistert. In dieser Folge von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ teilt sie ihre Erfahrungen und Einblicke in die Saidnader GmbH, die für persönliche Beratung, Qualität und innovative Lösungen in der Gastronomie- und Hotelausstattung steht. Alexandra spricht darüber, wie gescheiterte Pläne zur Chance werden können.

Wie wichtig ist Kulinarik?
Eine ursprünglich geplante Unternehmensübernahme hat nicht geklappt, daraus entstand aber ihre eigene Unternehmensgründung. Sie erzählt zudem, welchen hohen Stellenwert Kulinarik einnimmt und wie sie Entwicklungen und Trends in der Branche aufgreift.

Die beiden Frauen im spannenden Gespräch.
Die beiden Frauen im spannenden Gespräch.(Bild: Julia Poiss)

Dabei begleitet sie Betriebe von der ersten Idee bis zur Umsetzung und setzt auf Qualität, Kundennähe und regionale Zusammenarbeit. Die Episode liefert spannende Einblicke in ihren unternehmerischen Weg, ihre Haltung und die Prinzipien, die ihren Erfolg tragen.

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