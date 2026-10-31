Einbrecher suchten nur ein Platzerl zum Schlafen

Spuren wurden entdeckt

Die beiden Männer erklärten den Polizisten an, lediglich auf der Suche nach einem Schlafplatz gewesen zu sein und sich in ein Gebüsch legen haben zu wollen. Der 57-jährige Anzeiger stellte jedoch frische Kerbspuren an der Eingangstür der Gartenhütte fest. Die beiden Tatverdächtigen hatten sich bereits Zutritt zum Inneren der Hütte verschafft.