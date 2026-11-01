Ihre Welt ist digital

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01.11.2026 00:01
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Ob Produktion oder Büro: Als angehende IT-Systemtechnikerin ist Alexandra an verschiedensten ...
Ob Produktion oder Büro: Als angehende IT-Systemtechnikerin ist Alexandra an verschiedensten Orten im Einsatz.(Bild: voestalpine AG)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Als Lehrling im dritten Jahr zur IT-Systemtechnikerin bei der voestalpine group-IT in Linz ist Alexandra (20) verantwortlich für die Konfiguration von Geräten, die Erstellung virtueller Maschinen und die Betreuung von Software.

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Schon vor Beginn ihrer Lehre begeisterte sich Alexandra für Computer und die Technik dahinter. „Mich hat schon immer interessiert, wie Computer funktionieren und was dahintersteckt“, erzählt sie. Ein klassischer Bürojob kam für sie nie infrage. Mit der Lehre zur IT-Systemtechnikerin fand sie schließlich genau den Beruf, der zu ihren Interessen passt.

Zu ihren Aufgaben gehören die Bearbeitung von IT-Anfragen oder die Mitarbeit an Projekten, bei denen neue Rechner an verschiedenen Standorten eingerichtet werden. „Mir gefällt, dass man Probleme nicht nur analysiert, sondern direkt löst und den Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen kann“, sagt sie.

Zitat Icon

Mir gefällt, dass man Probleme nicht nur analysiert, sondern direkt löst.

Alexandra, 20 Jahre, IT-Systemtechnik-Lehrling

Besonders schätzt Alexandra die Mischung aus Büroarbeit und Einsätzen vor Ort. Gemeinsam mit ihrem Team sorgt sie dafür, dass Computer, Netzwerke und digitale Arbeitsplätze reibungslos funktionieren. „Kein Tag ist wie der andere. Es kommen ständig neue Aufgaben dazu, bei denen man dazulernt.“ Genau diese Abwechslung macht die Ausbildung für sie besonders spannend: „In der IT entwickelt sich alles laufend weiter. Deshalb gibt es immer wieder Neues zu entdecken.“

LEHRE BEI DER VOESTALPINE

An den oberösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 480 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 20 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre

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