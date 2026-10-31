Christine Haiden: Von der Venus bis zur Kanzlerin

Ein Buch als Kalender

Die Zahl 365 Frauenporträts ist nicht zufällig gewählt, denn das Buch kann auch als immerwährender Kalender gesehen werden. So kann man täglich ein paar Geschichtshäppchen „naschen“ und eine der starken Frauen kennenlernen. Das kommt in „normalen Geschichtsbüchern“ meist zu kurz.