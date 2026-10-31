Christine Haiden: Von der Venus bis zur Kanzlerin

365 Frauen, 365 Lebensgeschichten, 365 Beiträge zur Geschichte Österreichs: In ihrem neuen Buch rückt Christine Haiden Frauen ins Rampenlicht, die unser Land geprägt haben. Viele sind in Vergessenheit geraten - jetzt kann man sie wieder entdecken.
Jeder kennt Maria Theresia. Doch wer erinnert sich an die erste österreichische Ärztin Gabriele Possanner, die gegen massive Widerstände kämpfen musste? An die Frauenrechtlerin Karoline Perin-Gradenstein, die erste Richterin Gertrud Jaklin oder die Retterin Tausender Kinder, Diana Budisavljević?
Das Buch „365 Frauen – Eine Geschichte Österreichs“, von Christine Haiden (Linzer Autorin, Kolumnistin) holt jetzt diese und weitere außergewöhnliche Frauen aus dem Schatten der Geschichte. Der Bogen spannt sich von der Venus von Willendorf bis zur ersten Bundeskanzlerin.
Frauen, die Mut brauchten – und hatten
Haiden erinnert in kurzen, leicht lesbaren Texten sowohl an Herrscherinnen und Wissenschaftlerinnen als auch an Widerstandskämpferinnen und Pionierinnen des Alltags. Mutig, visionär und oft ihrer Zeit voraus prägten sie Österreichs Entwicklung auf viele Ebenen.
Ein Buch als Kalender
Die Zahl 365 Frauenporträts ist nicht zufällig gewählt, denn das Buch kann auch als immerwährender Kalender gesehen werden. So kann man täglich ein paar Geschichtshäppchen „naschen“ und eine der starken Frauen kennenlernen. Das kommt in „normalen Geschichtsbüchern“ meist zu kurz.
Christine Haidens Buch „365 Frauen – Eine Geschichte Österreichs“ (30 Euro) erschien im Anton Pustet Verlag und wird am 11. November (19.30 Uhr) in der Oberösterreichischen Landesbibliothek präsentiert.