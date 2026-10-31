Ärztin: „Müssen auch aushalten, wenn es genug ist“

Es sind jene, die bereits gegangen sind, derer wir zu Allerheiligen gedenken. Und es ist gut so. Doch es ginge mehr: „Vielleicht wäre es ein guter Anlass, nicht nur der Toten zu gedenken, sondern den Lebenden zuzuhören, wenn sie über ihr Sterben sprechen“, sagt Palliativmedizinerin und Medizinethikerin Christina Kaneider.