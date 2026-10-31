Ärztin: „Müssen auch aushalten, wenn es genug ist“

Es sind jene, die bereits gegangen sind, derer wir zu Allerheiligen gedenken. Und es ist gut so. Doch es ginge mehr: „Vielleicht wäre es ein guter Anlass, nicht nur der Toten zu gedenken, sondern den Lebenden zuzuhören, wenn sie über ihr Sterben sprechen“, sagt Palliativmedizinerin und Medizinethikerin Christina Kaneider.
Wenn Christina Kaneider preisgibt, was sie beruflich macht, herrscht da meist großes Erstaunen: Sie begleitet Menschen am Ende ihres Lebens – und berät auch, wenn es um Sterbeverfügung und assistierten Suizid geht. Ihr Umfeld reagiert dann mit Neugierde, manchmal Ehrfurcht, manchmal mit Ansagen wie „Das könnte ich nie.“
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