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Mädchen schlugen Frau

Grundlose Prügelattacke: Opfer auf Intensivstation

Oberösterreich
31.10.2026 14:29
Es gab keinen ersichtlichen Grund für den Gewaltexzess in Linz.
Es gab keinen ersichtlichen Grund für den Gewaltexzess in Linz.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und der Ort war nicht irgendein zwielichtiges Eck, sondern die Linzer Landstraße. Hier prügelten zwei 18-jährige Mädchen grundlos auf ein Zufallsopfer ein. Die 63-Jährige musste nach der Attacke auf der Intensivstation behandelt werden und liegt seit drei Wochen im Spital!

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Eine 18-jährige Afghanin aus Schwertberg und ihre gleichaltrige rumänische Freundin aus Linz waren am 9. Oktober 2026 gegen 3 Uhr auf der Linzer Landstraße unterwegs, als sie zu Täterinnen wurden: Als ihnen eine zufällig vorbeikommende 63-jährige Linzerin „nicht zum Gesicht stand“ gingen sie brutal auf sie los.

Die Mädchen müssen getreten und geschlagen haben, denn das Opfer erlitt dabei unter anderem mehrere Rippenbrüche, einen Hämatopneumothorax – dabei gerät Blut und Luft in den Zwischenraum von Lunge und Brustwand, wo beides nicht sein soll –  sowie Prellungen am linken Oberarm.

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„Verräterin“ mit Bierglas geschlagen
Als die 18-Jährige merkte, dass eine ebenfalls zufällig am Tatort befindliche 22-jährige Afghanin den Notruf wählen wollte, bedrohte sie diese mit Schlägen. Nachdem die 22-Jährige dennoch telefonisch die Polizei alarmiert hatte, kam es zur Attacke: Dabei soll die Afghanin aus Schwertberg ihrer Landsfrau mehrere Faustschläge versetzt haben. Die 18-jährige rumänische Linzerin mischte sich ein und zerschlug am Kopf der „Verräterin“ ein Bierglas.

Rissquetschwunde bei Helferin
Das Opfer erlitt eine klaffende Rissquetschwunde an der Stirn, kam aber im Vergleich zur 63-Jährigen glimpflich davon. Diese musste im Linzer Unfallspital auf der Intensivstation behandelt werden und liegt noch immer im Krankenhaus. Die beiden Angreiferinnen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.

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