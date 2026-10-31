Grundlose Prügelattacke: Opfer auf Intensivstation

„Verräterin“ mit Bierglas geschlagen

Als die 18-Jährige merkte, dass eine ebenfalls zufällig am Tatort befindliche 22-jährige Afghanin den Notruf wählen wollte, bedrohte sie diese mit Schlägen. Nachdem die 22-Jährige dennoch telefonisch die Polizei alarmiert hatte, kam es zur Attacke: Dabei soll die Afghanin aus Schwertberg ihrer Landsfrau mehrere Faustschläge versetzt haben. Die 18-jährige rumänische Linzerin mischte sich ein und zerschlug am Kopf der „Verräterin“ ein Bierglas.