Nachbar rettete 49-Jährige mit Leiter vor Feuer

Er wusste, was zu tun musste, ist der Retter von Traun doch Feuerwehrmann. Als bei der Nachbarin Flammen loderten, brachte er die 49-Jährige mit Hilfe einer Leiter in Sicherheit. Andere Nachbarn kamen auch zu Hilfe, einer erlitt beim Löschen ebenfalls Verletzungen. Auch die Brandursache ist schon geklärt.
Es war offenbar eine Duftkerze, die im Vorraum des Stiegenhauses brannte und deren Flammen gegen 19 Uhr auf eine Holzkommode und die Balkontür übergegriffen hatten.
Durchs Fenster gerettet
Die brasilianische Bewohnerin (49) war in höchster Gefahr, doch Dank der Nachbarn ging alles gut aus. Ein Retter holte eine Leiter, lehnte diese mit anderen Helfern an und über ein Nebengebäude konnte man die 49-Jährige über ein Fenster aus dem Gefahrenbereich holen.
Feuer eingedämmt
Andere Nachbarn hatten inzwischen Feuerlöscher organisiert und mit dem Ersticken der Flammen begonnen. Damit konnten sie das Ausbreiten des Brandes verhindern, bis die Feuerwehr kam und den Rest löschte.
Zwei Personen im Spital
Die Hausbewohnerin und ein 49-jähriger Nachbar, der beim Löschen geholfen hatte, kamen zur Abklärung ins Krankenhaus.
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