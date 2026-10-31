Nachbar rettete 49-Jährige mit Leiter vor Feuer

Er wusste, was zu tun musste, ist der Retter von Traun doch Feuerwehrmann. Als bei der Nachbarin Flammen loderten, brachte er die 49-Jährige mit Hilfe einer Leiter in Sicherheit. Andere Nachbarn kamen auch zu Hilfe, einer erlitt beim Löschen ebenfalls Verletzungen. Auch die Brandursache ist schon geklärt.