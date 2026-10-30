Neu gebautem Spielplatz droht bereits der Abriss

Zick-Zack-Kurs der ÖVP?

Er rechnet, dass er den erst kürzlich errichteten Spielplatz auf dem Areal seines Brandleitnerguts mit Erdbeerfeld, Hofladen und Veranstaltungssaal wieder rückbauen muss. „Das Land wird wohl dem von der Gemeinde eingeleiteten Verfahren für die Umwidmung nicht zustimmen. Ich habe das Risiko in Kauf genommen, 100.000 Euro investiert und werde nach dem Rückbau wieder um eine Bewilligung ansuchen. Selbstverständlich werde ich auch wieder um Förderungen aus dem LEADER-Top ansuchen“, denkt Lederhilger trotz des Flops nicht ans Aufgeben. Er erklärt, warum: „Ich habe eigentlich zeitgerecht um eine Umwidmung angesucht und mir gedacht, dass niemand gegen einen Spielplatz sein kann. Leider hat die ÖVP zunächst ablehnend reagiert, weshalb ich nicht länger warten konnte und wollte“, ärgert sich Lederhilger.