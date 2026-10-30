Letzte Senfmüllerin: „Wein im Senf ist unmöglich“

Wie stellt man Senf her?

Es ist eigentlich wie Kuchen backen. Man hat ein Rezept und vermischt alles vereinfacht gesagt. Man benötigt Senfkorn, Wasser, Salz, Essig, Zucker und die verschiedenen Gewürze. Zuerst wird das Senfkorn geschrotet, danach wird es mit den anderen Zutaten in der Senfmühle gemahlen – daher kommt auch der Name Senfmüller. Anschließend muss der Senf drei bis fünf Tage im Fass liegen um abzukühlen und die Lufteinschlüsse verschwinden zu lassen. Meinen ersten Senf habe ich mit 13 hergestellt. Das ist mittlerweile eine Tradition in unserer Familie geworden. Jedes Mitglied kann Senf machen.