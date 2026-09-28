„Mein Garten soll der schönste in Wien sein“

„Krone“: Sie bereichern mit ihrem Garten nun schon seit über zehn Jahren die Nachbarschaft. Wie sind Sie dazu gekommen?

Christian Gottfried: Mein Nachbar hat in die Baumscheibe Gartenzwerge reingestellt. Das fand ich komisch und zu kitschig. Dann meinte er: „na gut, dann machen wir etwas daraus.“ Er hat einen Herrn von der Gebietsbetreuung eingeladen und plötzlich habe ich als Baumscheibenpate unterschrieben. Der Nachbar hat dann aber das ganze Haus eingeladen, mitzumachen. Nach und nach wurde das weniger. Irgendwann ist es an mir hängen geblieben.