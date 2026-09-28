„Mein Garten soll der schönste in Wien sein“

Christian Gottfried (86) belebt als „Baumscheibenpate“ die Nachbarschaft in Mariahilf. Für sein Hobby brauche man nicht unbedingt einen grünen Daumen, erklärt er.
Mit seiner Baumscheibe in der Theobaldgasse sorgt Gottfried für glückliche Gesichter in seinem Grätzel. Manche nennen seinen Garten sogar den „schönsten in Wien“. Eine Initiative der Gebietsbetreuung Stadterneuerung bietet die Möglichkeit, selbst in der Stadt zu garteln. Der 86-Jährige ist eher zufällig zum Hobbygärtner geworden, erzählt er im Interview.
„Krone“: Sie bereichern mit ihrem Garten nun schon seit über zehn Jahren die Nachbarschaft. Wie sind Sie dazu gekommen?
Christian Gottfried: Mein Nachbar hat in die Baumscheibe Gartenzwerge reingestellt. Das fand ich komisch und zu kitschig. Dann meinte er: „na gut, dann machen wir etwas daraus.“ Er hat einen Herrn von der Gebietsbetreuung eingeladen und plötzlich habe ich als Baumscheibenpate unterschrieben. Der Nachbar hat dann aber das ganze Haus eingeladen, mitzumachen. Nach und nach wurde das weniger. Irgendwann ist es an mir hängen geblieben.
Und Sie haben daran Gefallen gefunden, oder?
Ja, sehr. Es ist schön, wenn einen die Menschen loben, die vorbeigehen. Manche sagen sogar, das ist der schönste Garten Wiens. Das spornt mich natürlich an.
Was fasziniert Sie denn so am Garteln?
Das Wunder der Natur. Das aus einem kleinen Samen eine Pflanze wird, die immer größer und größer wird. Und dann blüht sie. Das ist einfach fantastisch. Außerdem ist es auch anstrengend und hält fit.
Wie oft sind Sie denn mit Ihrer Baumscheibe beschäftigt?
Das kommt immer auf das Wetter an. Aber mindestens ein- bis zweimal pro Woche. Während der Hitze im Sommer musste ich natürlich jeden Tag gießen. Das war nicht einfach. Jetzt im Herbst muss ich viele Pflanzen zurückschneiden und ein bisschen ausmisten.
Haben Sie Tipps, wie man einen grünen Daumen bekommt?
Ich weiß nicht einmal, was ein grüner Daumen ist. Ich bin kein Botaniker. Ich bemühe mich einfach. Durch die Erfahrung lernt man dann, welche Pflanze mehr Wasser braucht und welche weniger. Ich mache das rein experimentell und gartle nach Gefühl.
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